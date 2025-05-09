綠猛攻「希特勒」爭議 蔣萬安反擊：陳其邁言論恰當嗎？

國民黨主席朱立倫「希特勒說」延燒到北市議會，民進黨議員今質詢輪番進攻，議員林亮君問蔣萬安，北市在歐洲有5個姐妹市，若被問到該怎麼回答？蔣萬安反問議員高雄市長陳其邁言論如何？恰當還不恰當呢？「你又不敢講」。

林亮君指出，德國在台辦事處的發文，包括以色列、法國、荷蘭、比利時、瑞典、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處都有轉發貼文，朱立倫卻說德國在台協會的發文是在干預內政，她問蔣萬安，這是干預台灣內政嗎？

蔣萬安說，昨天朱立倫主席有回應，但是如果要檢視，要不分藍綠來檢視政治人物的言論；林亮君則說，市長一直說不分藍綠，但有沒有踩到紅線，不是誰說了算，使用納粹符號、希特勒類比政治事件，全世界只有德國、以色列說了算。

對於議員詢問這是干涉內政？蔣萬安說，要檢視朱主席的言論，同樣也要檢視陳其邁、王義川的言論，要有一致的標準；林亮君反問「是在要求德國和以色列嗎？」

林亮君說，北市在歐洲有5個姐妹市，包括法國凡爾賽市、波蘭華沙市、捷克布拉格市等，這5市過去都曾經被納粹德國占領，如果這5姐妹市問這件事，市長要怎麼回答？

蔣萬安反擊，他講過了，不恰當言論就是不恰當，不分黨派，同樣的，5姐妹市若問到陳其邁市長言論，「議員妳怎麼看呢？我敢說不恰當，你又不敢講」。林亮君回，到底恰不恰當，只有經歷過的人說得算。