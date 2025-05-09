快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

聽新聞
0:00 / 0:00

釐清修憲訴法有無瑕疵 憲法法庭512公開說明會…出席名單出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
憲法法庭5月12日將行公開說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，今也公告說明會出席人員名單。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭5月12日將行公開說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，今也公告說明會出席人員名單。圖／聯合報系資料照片

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51人同月23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。憲法法庭5月12日將開說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，今也公告說明會出席人員名單。

首先在「聲請人」立法委員柯建銘等51人部分，代表為柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為律師陳鵬光、陳一銘與方瑋晨，偕同人員為曾紀雅律師。

「關係機關」立法院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌上陣，訴訟代理人為副教授廖元豪、律師黃昱中，偕同人員包括劉秉森律師、李昭儀、賴以強。

專家學者部分，則邀請從立法院法制局長退休的教授羅傳賢。

憲法法庭目前未決定是否受理釋憲案，過去憲法法庭也針對是否該受理聲請案開過說明會，近期的例子包括受刑人林祐良認為無法在監所行使投票權違憲，憲法法庭2023年作出憲裁字第146號的不受理裁定前，也曾開過說明會。

律師 憲法法庭 立法院

延伸閱讀

綠癱議事「還假於民」被卡 傅崐萁：柯總召一出 核彈又引爆

影／朝野協商互槓！韓國瑜澄清：吃藥只是比喻 柯建銘非常健康

影／朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

柯建銘：大罷免是反共護台聖戰 台灣人就要出頭天了

相關新聞

釐清修憲訴法有無瑕疵 憲法法庭512公開說明會…出席名單出爐

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等5...

世壯運不升國旗、唱國歌 蔣萬安曝升這旗幟

雙北世壯運下周六登場，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，國民黨北市議員曾獻瑩質詢旗幟相關問題，蔣說，世壯運以個人名義參加，...

朱立倫納粹說惹議 蔣萬安認為「不恰當」也點名陳其邁

針對國民黨主席朱立倫批評總統賴清德，對於在野黨的所作所為類比為納粹政權，相關言論引發德國在台協會關切與不滿。台北市長蔣萬...

綠癱議事「還假於民」被卡 傅崐萁：柯總召一出 核彈又引爆

立法院會今日議程排定將處理國民黨立院黨團提出的「反廢死」、「反戒嚴」等兩項公投案，但民進黨立院黨團以冗長發言杯葛議事。國...

綠猛攻「希特勒」爭議 蔣萬安反擊：陳其邁言論洽當嗎？

國民黨主席朱立倫「希特勒說」延燒到北市議會，民進黨議員今質詢輪番進攻，議員林亮君問蔣萬安，北市在歐洲有5個姐妹市，若被問...

關稅戰賴清德沒招 朱立倫化身教授召喚知識藍反罷免

新台幣近日急速升值，震盪金融市場，賴清德總統發布影片說明原因，卻不忘提及「政治人物炒作所致」，引發甩鍋質疑。國民黨主席朱立倫連日化身「朱教授」，除了示警6月美債風暴，大罵賴清德搞不清楚狀況，試圖搶奪經貿話語權，朱教授主打財經牌要力抗大罷免，財經選民能有感嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。