釐清修憲訴法有無瑕疵 憲法法庭512公開說明會…出席名單出爐

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51人同月23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。憲法法庭5月12日將開說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，今也公告說明會出席人員名單。

首先在「聲請人」立法委員柯建銘等51人部分，代表為柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為律師陳鵬光、陳一銘與方瑋晨，偕同人員為曾紀雅律師。

「關係機關」立法院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌上陣，訴訟代理人為副教授廖元豪、律師黃昱中，偕同人員包括劉秉森律師、李昭儀、賴以強。

專家學者部分，則邀請從立法院法制局長退休的教授羅傳賢。

憲法法庭目前未決定是否受理釋憲案，過去憲法法庭也針對是否該受理聲請案開過說明會，近期的例子包括受刑人林祐良認為無法在監所行使投票權違憲，憲法法庭2023年作出憲裁字第146號的不受理裁定前，也曾開過說明會。