地緣政治風險遽升 葛如鈞：戰略儲備應納入多元貨幣

面對當前國際地緣政治風險加劇，國民黨立委葛如鈞今日於立法院國是論壇時指出，台灣作為高度仰賴出口導向的經濟體，新台幣匯率近期波動劇烈，對整體經濟穩定性構成挑戰。他強調，台灣目前擁有423公噸黃金儲備與高達5770億美元的外匯存底，其中超過9成投資於美國國債，在未來更劇烈的市場波動或區域衝突情境下，將可能影響資產安全與流動性。

葛如鈞表示，面對傳統資產配置潛在風險，應思考引入新型金融工具。他說明，比特幣運作已超過15年，具備總量固定、去中心化與抗審查等特性，被視為「數位黃金」的候選者。 2023年SSRN社會科學研究網有研究指出，比特幣在金融市場劇烈波動期間，與黃金的相關係數高達0.6，展現其避險屬性。

葛如鈞進一步引述國際觀察指出，美國政府已在川普總統的政策下，將取得的比特幣透過會計方式納入國家儲備，顯示其策略價值。美國多州已開始將比特幣納入州政府儲備策略，例如新罕布夏州近日通過法案，首度允許5%的公資金投資比特幣，目前已有28州都有討論相關的多元儲備法案。其中有包括亞利桑那州已通過眾議院法案等18州都有推進法案立案。

葛如鈞說，在台灣方面， 今年3月「比特幣國家儲備論壇」上，行政院前院長陳冲也指出：「比特幣不是貨幣，但它是一種可抗通膨的資產。」包含台大劉憶如教授也強調，相較歐美無上限的量化寬鬆政策，比特幣因發行上限更具抗通膨特性。富達投資（Fidelity）等國際研究亦指出，比特幣波動性隨時間下降，價值儲存角色逐步穩固。外貿協會董事長黃志芳曾表示，比特幣的去中心化特質，對於台灣這類地緣敏感區域，提供了逃避單一貨幣體系風險的選項。

葛如鈞強調，他並非主張比特幣為唯一解方，而是建議政府應將其列入多元資產組合工具之一，納入小比例配置，提升主權資產配置的彈性與風險對沖能力，強化金融體系的韌性與備援。他的看法與陳冲相似，數位時代的金融戰略應與時俱進，「比特幣可能是數位時代的黃金、白銀，甚至是火藥，有智慧的國家不會讓武器掌握在他人手中。」台灣應積極思考多元儲備架構，為未來的不確定性做好準備，多元儲備、韌性台灣，才是解方。