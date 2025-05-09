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朱立倫批賴清德像希特勒惹議 王鴻薇：江宜樺也曾受害

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨主席朱立倫將賴清德總統比喻為德國納粹政權領導人希特勒，引德國在台協會等批評。國民黨立委王鴻薇今說，民進黨過去也有把行政院前院長江宜樺（照片）畫上希特勒的小鬍子，國外也有政治人物發表類似言論，重要的是台灣不應走向極權化。

朱立倫批賴總統，稱賴總統對在野黨的作為「是在做希特勒做的事情」。對此，德國在台協會表達失望與關切，指朱立倫的比喻令人不安，強調台灣的制度絕對不應也不可以被類比為納粹政權。

王鴻薇說，在這事件裡，其實最應該被彰顯的是，現在的政府有沒有愈來愈集權，利用國家機器或者司法手段追殺在野黨，這事情應是全國國人高度重視的。 至於德國在台協會所提出來的批評，大家也可以看到網路上，過去不管是國內或者是國外，民進黨過去也有把江宜樺（照片）畫上希特勒的小鬍子。在國外，也有些政治人物，像馬斯克，也有發表些類似的言論。

王鴻薇表示，當然有人說那是不是會有雙標的狀況，可是她覺得所有人的意見都尊重。但更重要的是，所有人民的權利、台灣的民主社會，不應走向極權化。

希特勒 德國 朱立倫

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