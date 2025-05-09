快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

認朱立倫提「希特勒」不恰當 蔣萬安喊綠應同標準檢驗

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台北市長蔣萬安（圖）今天在台北市議會備詢中回應民進黨議員洪健益，同意洪所稱「朱立倫的發言並不恰當」，但民進黨的政治人物也應該被同樣標準檢視。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（圖）今天在台北市議會備詢中回應民進黨議員洪健益，同意洪所稱「朱立倫的發言並不恰當」，但民進黨的政治人物也應該被同樣標準檢視。記者林俊良／攝影

國民黨主席朱立倫日前在中常會中批評賴清德總統像「希特勒」，民進黨有如「納粹政權」，不僅引發連鎖反應，引致德國在台協會、以色列駐台辦事皆表明比喻不恰當。台北市長蔣萬安今天在台北市議會專案報告中也回應民進黨議員洪健益質詢下同意洪所稱：「朱立倫的發言並不恰當」，但民進黨的政治人物也應該被同樣標準檢視。

蔣萬安上午進入議會專案報告並備詢，民進黨議員洪健益先質詢指出，沒有國就沒有家，沒有中華民國就沒有台北市。但朱立倫日前的發言踐踏國際道德底線，言論遭到國際齊聲撻伐。他追問蔣萬安，朱的言論是否恰當？是不是應該要道歉？對此蔣萬安開始並未正面回應，僅表示他尊重歷史事實，也支持反省跟檢討。洪健益續追問對於朱言論的看法，蔣萬安則解釋，朱的言論一部分反映了台灣的政治現況，大家都不希望變成一言堂，最主要是要反映這些事情。再洪健益再次追問，朱立倫這樣的言論是否恰當？蔣萬安則坦言「並不恰當」，但外界對於不同政黨的政治人物，也應該要有同樣的檢驗標準，民進黨過去也有人講過類似的言論，也應該同樣要被檢驗。

台北市長蔣萬安（中）今天赴台北市議會，就北檢抗議、大巨蛋、雙城論壇、世壯運等主題進行專案報告，進場前受到大批媒體提問，但並沒有任何回應。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天赴台北市議會，就北檢抗議、大巨蛋、雙城論壇、世壯運等主題進行專案報告，進場前受到大批媒體提問，但並沒有任何回應。記者林俊良／攝影
台北市議員洪健益（圖）上午在台北市議會專案報告中質詢市長蔣萬安。記者林俊良／攝影
台北市議員洪健益（圖）上午在台北市議會專案報告中質詢市長蔣萬安。記者林俊良／攝影

朱立倫 民進黨 蔣萬安

延伸閱讀

世壯運不升國旗、唱國歌 蔣萬安曝升這旗幟

世壯運倒數！許淑華批天母棒球場缺陷多 蔣萬安：符合安全

朱立倫納粹說惹議 蔣萬安認為「不恰當」也點名陳其邁

「希特勒說」惹議朱立倫為何變兇悍 他指變成「反賴大隊長」簡直賺爛

相關新聞

釐清修憲訴法有無瑕疵 憲法法庭512公開說明會…出席名單出爐

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等5...

世壯運不升國旗、唱國歌 蔣萬安曝升這旗幟

雙北世壯運下周六登場，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，國民黨北市議員曾獻瑩質詢旗幟相關問題，蔣說，世壯運以個人名義參加，...

朱立倫納粹說惹議 蔣萬安認為「不恰當」也點名陳其邁

針對國民黨主席朱立倫批評總統賴清德，對於在野黨的所作所為類比為納粹政權，相關言論引發德國在台協會關切與不滿。台北市長蔣萬...

綠癱議事「還假於民」被卡 傅崐萁：柯總召一出 核彈又引爆

立法院會今日議程排定將處理國民黨立院黨團提出的「反廢死」、「反戒嚴」等兩項公投案，但民進黨立院黨團以冗長發言杯葛議事。國...

綠猛攻「希特勒」爭議 蔣萬安反擊：陳其邁言論洽當嗎？

國民黨主席朱立倫「希特勒說」延燒到北市議會，民進黨議員今質詢輪番進攻，議員林亮君問蔣萬安，北市在歐洲有5個姐妹市，若被問...

關稅戰賴清德沒招 朱立倫化身教授召喚知識藍反罷免

新台幣近日急速升值，震盪金融市場，賴清德總統發布影片說明原因，卻不忘提及「政治人物炒作所致」，引發甩鍋質疑。國民黨主席朱立倫連日化身「朱教授」，除了示警6月美債風暴，大罵賴清德搞不清楚狀況，試圖搶奪經貿話語權，朱教授主打財經牌要力抗大罷免，財經選民能有感嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。