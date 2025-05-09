認朱立倫提「希特勒」不恰當 蔣萬安喊綠應同標準檢驗

國民黨主席朱立倫日前在中常會中批評賴清德總統像「希特勒」，民進黨有如「納粹政權」，不僅引發連鎖反應，引致德國在台協會、以色列駐台辦事皆表明比喻不恰當。台北市長蔣萬安今天在台北市議會專案報告中也回應民進黨議員洪健益質詢下同意洪所稱：「朱立倫的發言並不恰當」，但民進黨的政治人物也應該被同樣標準檢視。

蔣萬安上午進入議會專案報告並備詢，民進黨議員洪健益先質詢指出，沒有國就沒有家，沒有中華民國就沒有台北市。但朱立倫日前的發言踐踏國際道德底線，言論遭到國際齊聲撻伐。他追問蔣萬安，朱的言論是否恰當？是不是應該要道歉？對此蔣萬安開始並未正面回應，僅表示他尊重歷史事實，也支持反省跟檢討。洪健益續追問對於朱言論的看法，蔣萬安則解釋，朱的言論一部分反映了台灣的政治現況，大家都不希望變成一言堂，最主要是要反映這些事情。再洪健益再次追問，朱立倫這樣的言論是否恰當？蔣萬安則坦言「並不恰當」，但外界對於不同政黨的政治人物，也應該要有同樣的檢驗標準，民進黨過去也有人講過類似的言論，也應該同樣要被檢驗。 台北市長蔣萬安（中）今天赴台北市議會，就北檢抗議、大巨蛋、雙城論壇、世壯運等主題進行專案報告，進場前受到大批媒體提問，但並沒有任何回應。記者林俊良／攝影 台北市議員洪健益（圖）上午在台北市議會專案報告中質詢市長蔣萬安。記者林俊良／攝影