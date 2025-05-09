林月琴被指知情剴剴案感委屈啜泣 王鴻薇：鱷魚的眼淚

台北市男童「剴剴」遭惡保母凌虐致死，民進黨立委林月琴被爆料，當時作為訪視督導沒有盡責，才害剴剴失去生命。林今早為此落淚。國民黨立委王鴻薇批，根本是鱷魚的眼淚。

匿名臉書粉絲頁「不演了新聞台」表示，剴剴案發生，民進黨將矛頭指向北市，批社會局應訪視而未訪視，未及時挽救剴剴；原來訪視業務外聘督導就是林月琴。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為國民黨要抹黑林月琴從頭到尾知情、隱匿案情，太過分；黨團總召柯建銘安慰林月琴要「破涕為笑」。

王鴻薇說，剴剴案讓大家非常沉痛，在過程中，民進黨也一直不停找戰犯，甚至當時邀請衛福部做專題報告時，民進黨還使出人海戰術，占領備詢台，不讓專題報告順利進行。現在林月琴被抓出，林是一個藏得很深很深的藏鏡人，原來在那段時間裡，林就是一個外聘的督導員，所以當然有責任，被挖出後，林還喊冤，民進黨團全黨護一人，對可憐的剴剴來說情何以堪」？

王鴻薇表示，在大人社會裡，如果碰到兒童凌虐致死的事件，該負起責任的人推責任，這並不是健康的態度。她要告訴民進黨團，告訴林月琴，「既然你真的是在那段時間，作為外聘督導員，到底在工作的過程裡面，有什麼樣的疏失，或者你應該負起什麼樣的責任，或者你應該對這件事做什麼樣的說明，應該是用非常正面的態度，不要躲在民進黨團裡面。」

王鴻薇直指林月琴，「你可以躲在民進黨團裡面，請問剴剴當時可以有什麼樣的防護？今天這樣的哭法，我覺得是鱷魚的眼淚。」