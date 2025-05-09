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朱立倫納粹說惹議 謝龍介：國民黨打赤腳沒什麼好怕
國民黨主席朱立倫以希特勒類比賴清德總統，德國在台協會、以色列駐台辦事處皆發聲明譴責，民進黨也批踐踏他國歷史傷口。國民黨立委謝龍介今聲援朱立倫，指民進黨挾國家公器，出口轉內銷，想要擴大追殺效果，國民黨已打赤腳，沒有什麼好怕的。
謝龍介今天一早和台北市議員張斯綱到黨中央開直播，結束後接受媒體聯訪。針對朱立倫的希特勒說惹議，謝龍介表示，民進黨挾著國家的公器，出口轉內銷，這是常見的事情，朱立倫只是提出一個事實的見解而已，任何一個國家，都不應該干涉其他國家的內政，這是一個很正常的ABC，沒有什麼好評論的。
至於是否會擔心影響到國民黨對外關係，謝龍介說，不會啦！是民進黨故意在燒，想要擴大追殺效果，國民黨都已經打赤腳了，沒什麼好怕的。
張斯綱則說，很多民主先進國家觀察到台灣過去一整年內部政治的變化，國際一些期刊也都有提出一些警告、警語，也請這些好朋友多多關注台灣在野黨的困境，執政者是不是利用檢調，利用自己的政治力，介入了民主政治的正常發展，這個部分請大家共同重視。
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