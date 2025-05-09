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藍、白因應關稅特別條例 普發現金版均付委審查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
藍、白普發現金版特別條例，立院付委審查。圖／聯合報系資料照片
藍、白普發現金版特別條例，立院付委審查。圖／聯合報系資料照片

國民黨、民眾黨立院黨團提案，因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案，今天順利在立法院付委審查，預計將和行政院版本在經濟委員會併案審查，藍白版本的特別條例和政院版最大差別在於，藍白均主張普發現金，國民黨提1萬元、民眾黨提6千元，政院版則無。

行政院提出4100億元預算中涵蓋，支持產業與安定就業共930億元；國土安全韌性1500億元，包括規畫新建巡防艦艇等；照顧民生1670億元，其中撥補台電1000億元，以及挹注台電、勞健保。

國民黨團書記長王鴻薇表示，在因應對等關稅衝擊時，應將重點鎖定在國際情勢、強化經濟社會與民眾消費韌性之上。考量未來電價調漲及勞工無薪風險，普發現金可強化消費韌性，四口之家可領4萬元，有助抵禦經濟嚴峻局勢、刺激消費、振興經濟。

王鴻薇說，行政院版本特別條例施行期限為114年3月12日至116年12月31日，但國民黨要求普發現金須於114年10月31日前完成，以留給行政院充足作業時間。經調整後，總規模由4100億元縮減為3900億元，且全數以稅收盈餘支應，不舉債，兼顧財政紀律。

國民黨 行政院

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