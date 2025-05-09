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世壯運不升國旗、唱國歌 蔣萬安曝升這旗幟

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告世壯運等案，國民黨北市議員曾獻瑩質詢旗幟相關問題。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告世壯運等案，國民黨北市議員曾獻瑩質詢旗幟相關問題。記者林佳彣／攝影

雙北世壯運下周六登場，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，國民黨北市議員曾獻瑩質詢旗幟相關問題，蔣說，世壯運以個人名義參加，不像亞奧運，因此升IMGA會旗，世壯運執委會則回應，頒獎不得帶國旗，選手穿有國旗的衣服屬於灰色地帶，不會強制要求。

曾獻瑩質詢，對於世壯運可能有的爭議，北市府準備好？例如世壯運開幕、閉幕、頒獎典禮，是否會升國旗、唱國歌？蔣萬安回應不會，世壯運依奧會模式，且世壯運以個人名義參加，不像亞奧運一樣，因此會升國際壯年運動總會（IMGA）會旗。

曾獻瑩追問，選手可於頒獎或比賽時，穿著具有國家名字、國旗？頒獎可拿旗幟上台？例如2023年亞太壯年運動會頒獎時，中國大陸選手就拿五星旗上台。

世壯運執委會執行長林哲宏說，選手代表個人、不是代表國家，所以不能帶旗子，但是會後要怎麼照相，並沒有限制。蔣萬安說，執委會是依照IMGA總會規範，個人名義參賽，跟國家組團是不一樣；總會規定，頒獎時是不帶國旗。

曾獻瑩提問，若選手穿著有國旗的衣服，要如何處理？林哲宏坦言，這屬於灰色地帶，不會強制要求，要看狀況，如果繡在衣服就沒辦法，如果是型態式呈現則沒有限制，但是比賽不行。至於在看台上揮舞五星旗？蔣說，觀眾台沒有限制，也強調總會規定頒獎不帶國旗，因為是個人名義參賽。

曾獻瑩還提到，烏俄戰爭還在打，俄羅斯體操選手庫利亞克曾穿著繡有「Z」字的服裝上台領獎惹議，世壯運可以？林哲宏說，世壯運有俄羅斯、烏克蘭選手參加，依照奧會模式，他們可以繡自己的國旗，但台灣受限奧會模式，只能用TPE。蔣萬安指出，頒獎時，因是個人名易，政治性標語這些，總會規範都是不行。

曾獻瑩說，世壯運報名選手最多的國家是中國大陸、香港地區，提醒世壯運執委會了解過往體育賽事爭議後，清楚告訴所有選手相關規定，包含怎麼穿、國旗可否上台等，而不是讓人說是台北市沒有預備好。林哲宏說，已經發文給各位選手；蔣萬安允諾。

國旗 曾獻瑩 蔣萬安

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