批綠協商無誠意 黃國昌：韓國瑜續縱容 讓耍流氓者得逞

立法院長韓國瑜昨日召集朝野協商，朝野因數度爆發言語交鋒，故無共識。民眾黨立院黨團黃國昌今批民進黨立院黨團沒有誠意，沒有想要推進議事，但他也認為，韓國瑜是不是被人家「軟土深掘」，繼續縱容的話，只是讓在立法院裡面耍流氓的人得逞，這不是民主的真諦。

昨日朝野協商破局後，民進黨團今早在議場門口集結，並大量登記發言，預計祭出「發言海」戰術，採文攻進行議事杯葛。

黃國昌說，昨天的協商，民進黨團擺明沒有誠意，民進黨團總召柯建銘率領來鬧場的，完全沒有想要推進議事，沒有想要解決問題。不僅不遵守議事規則，連韓國瑜主持議事，也遭到民進黨團幹部的干擾，甚至對韓院長有非常不理性的人身謾罵跟攻擊，非常遺憾。

黃國昌表示，昨日韓國瑜所排的協商的十個案子，有很多理應是執政黨立院黨團要拜託韓院長召集協商，包括大法官人事同意權、前瞻基礎建設第五期等，但民進黨完全沒有要處理。有關賴清德總統所提的大法官人事同意權，那是第一個案子，要排具體的審查時程，他們連碰都不想碰，也不想處理前瞻基礎建設第五期預算案。為了在國內搞政治鬥爭，搞大罷免，民進黨現已經完全無心於國事。

黃國昌指出，今天要處理的議案非常多，直到下周二， 其中重中之重是核管法，希望幫核三延役除去法規上的障礙，這本來應該是執政黨要做的事情，結果執政黨不做，在野黨來做。還有個重中之重是「紀念日及節日實施條例」，2016年前總統蔡英文上任時，民進黨全面執政，承諾勞工減少工時，請問至今工時有減少嗎？完全沒有，台灣勞工繼續過勞，且民進黨將勞工七天假砍掉。

黃國昌批評，民進黨委員不敢面對核心的問題，透過冗長發言杯葛議事，民進黨或許根本沒有把勞工放心上，但在野黨承諾勞工的事情就會做到，希望民進黨不要為了資方的利益，踐踏勞工權益，相信看在全國勞工的眼中會非常心寒。在野黨也會隨著議場裡發生的狀況，採取適時必要的作為。

針對昨日民進黨質疑韓國瑜議事不中立，黃國昌說，韓國瑜已盡量容忍、退讓，有時反而從他的立場來講，會覺得韓國瑜是不是被人家「軟土深掘」，因為這樣繼續縱容的話，只是讓在立法院裡面耍流氓的人得逞，這不是民主的真諦，更不是台灣人民希望看到國會運作的狀況。