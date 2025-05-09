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綠癱議事延誤「還假於民」三讀 羅智強：別老跟勞工作對

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天表示，民進黨癱瘓議事不是一兩天的事，但今天要處理「還假於民」法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天表示，民進黨癱瘓議事不是一兩天的事，但今天要處理「還假於民」法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。圖／聯合報資料照片

立法院會今天處理國民黨立委所提的反戒嚴與反廢死兩公投案，民進黨立院黨團一早前往排隊發言，打算祭出人海戰術，杯葛議事。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨癱瘓議事不是一兩天的事，但今天要處理「還假於民」法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。

今天7時一到，民進黨立委排排隊登記發言，民進黨團還在臉書發文稱，為了阻止國民黨和民眾黨，民進黨51戰隊的委員們，準備開啟今天院會與藍白的苦戰。

羅智強表示，民進黨癱瘓議事也不是一天兩天，民主進步黨就是民主癱瘓黨，基本上也不意外，但還是誠懇建議民進黨，今天會處理非常重要法案，就是還假於民，民進黨過去答應給勞工的假，把它沒收掉，現在勞工殷殷期盼，能夠讓台灣脫離亞洲工時第二高的汙名，所以他們提出還假於民的相關法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。

羅智強提到，今天民進黨不管是用議事手段，或是像民進黨團總召柯建銘竹林七賢般的冗長發言，勞工都會看在眼裡，希望民進黨苦民所苦，想想前總統蔡英文說的勞工是心中最軟的一塊，不要一天到晚欺負勞工。

國民黨 民進黨 羅智強

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