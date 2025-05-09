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朱立倫納粹說惹議 蔣萬安認為「不恰當」也點名陳其邁

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告。記者楊正海／攝影

針對國民黨主席朱立倫批評總統賴清德，對於在野黨的所作所為類比為納粹政權，相關言論引發德國在台協會關切與不滿。台北市長蔣萬安上午赴議會質詢時，被民進黨議員問到朱立倫是否失言？有需要道歉？蔣萬安說，「我認為並不恰當」，但也點名陳其邁指，「有民進黨政治人物、南部縣市首長講過，也一樣要被檢驗」。

蔣萬安上午赴市議會專案報告，民進黨議員洪健益針對近來朱立倫對納粹的言論，質詢蔣萬安的看法，朱立倫的言論適當嗎？有需要道歉嗎？

蔣萬安說，尊重歷史事實，也支持反省和檢討，對於任何的檢視也要一致的標準，不管是哪一個政黨的政治人物說的話，要用一致標準來檢驗。

洪健益追問，朱立倫是否失言？蔣萬安說，最主要是反映台灣政治的狀況，不希望變一言堂。 洪再問，台灣不夠民主嗎？蔣萬安說，他認為基層的民眾，有這樣意見和看法。

洪健益說，蔣萬安有可能成為國民黨的共主，「朱立倫言論是OK的？」蔣萬安表示，他認為任何言論要檢驗當然可以檢驗，必須要尊重歷史事實，應該要反省檢討，同樣的不管是國民黨或民進黨的政治人物，提到納粹、希特勒，要有一致的標準檢驗。

洪健益再問，朱立倫的言論是否應該要檢討改進？蔣萬安說，他認為並不恰當，但同樣的的，也有民進黨政治人物 南部縣市首長講過，也一樣要被檢驗，也一樣不恰當。至於是否道歉，蔣萬安說，他認為每個人檢驗標準要一致， 每個人有表達意見的看法，同樣的，任何人包括民進黨南部的縣市首長、包括陳其邁，也應該用一致的標準，要做任何的回應道歉，一樣要同樣的檢視和要求。

朱立倫 民進黨 蔣萬安

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