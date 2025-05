林佳龍訪德州農工大學 盼台美攜手培育高科技人才

外交部長林佳龍率團赴美國德州訪問,台灣時間8日凌晨前往在研發、教育與公共事務領域具舉足輕重地位的學術重鎮德州農工大學(Texas A&M University, TAMU)參訪,並訪問校內老布希總統圖書館暨博物館(George H. W. Bush Presidential Library and Museum),同時前往老布希總統墓致意,緬懷老布希總統,也期待與德州農工大學系統合作攜手培育人才。

除參訪德州農工大學外,林佳龍也應邀與德州農工大學首席助理副總校長 David Staack 及布希學院院長John Sherman伉儷共進晚餐,雙方就深化台美雙邊產業人才培育與學術合作夥伴關係進行深入交流。林佳龍指出,早在 2023年,德州農工大學系統便與台灣大學學術聯盟簽署合作備忘錄,在半導體、量子科技、太空、生技農業及華語文教育等領域推動多項合作,去年該校更與國立中興大學共同籌設華語學習基地,展現對台灣語言與文化的高度重視。

林佳龍強調,「科技、資金與人才」是產業發展的三大支柱,而教育與人才更是國家長遠競爭力的根本。台灣期盼與德州農工大學系統開展更多層次的學術合作,攜手為台美雙方培育更多優秀人才,推動高科技產業發展,同時促進雙邊學生進行交流與文化互動。

林佳龍並前往德州農工大學校園內的老布希總統圖書館暨博物館訪問,親自到老布希總統的安息之地致意,深切緬懷這位對台美關係貢獻卓著的偉大領袖。林佳龍說,博物館詳實記錄了老布希總統波瀾壯闊的一生,自年輕時投身海軍保家衛國、歷任聯合國大使、中情局長、副總統,直到擔任美國總統,處處展現他以服務人民、奉獻國家為職志,「是實踐公共服務精神的典範」。

林佳龍表示,雖然哲人已遠,精神卻恆久流傳。毗鄰博物館的「布希公共事務學院」(The Bush School of Government and Public Service)由老布希總統創立,延續其「激勵卓越,投身崇高的公共服務使命」(Inspiring excellence in the noble calling of public service)的理想,持續培育有志投入公共事務的優秀人才,為美國及德州注入服務與創新領導的力量。林佳龍提到,博物館外牆上鐫刻著老布希總統名言:「讓世人說,我們曾站在責任召喚我們之處。」(Let them say we stood where duty required us to stand),時時提醒布希學院與德州農工大學師生,公共服務不僅是責任,更是值得終身奉行的高貴美德。

此外,林佳龍也前往休士頓自然科學博物館,參觀台灣藝術家陳智權的「永恆的花園」鈦珠寶特展,見證我國文化軟實力在國際舞台閃耀光芒。林佳龍並感謝當地台商熱情設宴款待訪團成員一行,也邀請德州州長經濟顧問、前德州聯邦眾議員Jacey Jetton及德州州長經濟顧問賴賢烈先生同席,與林佳龍針對台美經濟合作願景交換意見。