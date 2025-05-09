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「希特勒說」惹議朱立倫為何變兇悍 他指變成「反賴大隊長」簡直賺爛

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫（右）以希特勒比喻賴清德總統，引起熱議。本報資料照片
國民黨黨主席朱立倫（右）以希特勒比喻賴清德總統，引起熱議。本報資料照片

國民黨主席朱立倫以希特勒比喻賴清德總統，引起德國在台協會公開譴責，歐盟多國駐台單位也表達不滿。朱立倫強勢回應「外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政」，他指的是賴總統變成一個獨裁化，變成一個迫害在野黨，「這跟法西斯相同的」。

對此，政治評論員黃暐瀚在臉書發表「一個倫的武林」一文，原本是「書生倫」、「會計倫」、「溫和倫」，為什麼最近變成「戰鬥倫」？「兇悍倫」？擋在國民黨主席朱立倫眼前的兩大難題是「大罷免」以及「主席選舉」，明知自己的力量不夠，黨的支持度也不足，朱立倫用了最簡單的「強迫選邊法」，一次把「討厭賴清德」的47%，都變成「朱隊友」、變成「自己倫」。

黃暐瀚表示，講希特勒、提納粹被德國在台協會公開譴責，朱立倫也不怕，還反嗆：「不要干涉他國內政」。這麼激進的做法，也許會嚇走中間選民，但卻能鞏固深藍支持者，鞏固朱立倫黨內的領導地位，此後，朱立倫變成「反賴大隊長」、「反綠第一品牌」。只要是不喜歡賴清德跟民進黨的，通通一秒變成隊友，從國民黨20%，變成藍白30%，再變成反賴47%。隊友數一口氣翻倍不止，簡直賺爛。

國民黨 朱立倫 賴清德

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