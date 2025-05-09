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新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

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教宗就職 我爭取總統參加

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
新當選的教宗良十四世、美國籍的普雷沃斯特樞機主教。(路透)
新當選的教宗良十四世、美國籍的普雷沃斯特樞機主教。(路透)

教宗方濟各逝世，梵蒂岡剛完成教宗葬禮，正舉行選出新教宗的樞密會議。外交部政務次長陳明祺昨在立法院外交及國防委員會被問到，賴清德總統是否有機會出席新任教宗就職典禮？陳明祺表示，人選由總統府決定，外交部配合執行，會全力爭取。

民進黨立委陳俊宇質詢，中共對教廷施壓，要求梵蒂岡不得接受台灣代表參加教宗葬禮。陳明祺表示，「就我們來說，我們不是去感受到壓力的一方，而是梵蒂岡；我們很高興梵蒂岡能堅持，雖然教宗方濟各的喪禮對全球天主教徒和梵蒂岡來說都是很悲傷的事情，但他們在此時還是能基於台灣和梵蒂岡深厚友誼做出很好決定。」

陳俊宇關切賴總統是否有機會親自參加新教宗就職儀式，陳明祺說，外交部與教廷保持良好溝通，我方人選由總統府決定，外交部會配合，並全力爭取。

外交部 教宗 梵蒂岡

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