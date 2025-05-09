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新聞眼／保平安在路上 結構問題對症下藥
新北市長侯友宜是警察出身，格外重視治安、交通治理，每月道安會報親自主持，機車、學童、高齡者3大關鍵字是近期新北道安會報討論重點。但去年交通事故量達4萬6千件，侯市長雖然緊盯道安會報，但交通事故背後成因複雜，要徹底改善結構性問題，才能保用路人平安。
新北幅員廣大，人多車多，城鄉差異也大，蛋黃區有綿密的大眾運輸，偏鄉居民則仰賴機車代步，長者、機車事故偏高。為擺脫行人地獄汙名，新北市府鎖定易肇事的50大路口，多管齊下改善，拚今年底完成；交通局對部分事故量不高的路口，但民眾「感覺危險」，也列入改善對象。
每件交通事故背後都有複雜的工程、教育、執法等因素，光看數字不見得能精準開出處方箋，必須透析背後的結構性問題、對症下藥。
好比要避免車輛超速，近年大舉使用科技執法，暴增的執法舉發件數，並未有效降低超速事故率，顯見車禍事故原因錯綜複雜，執法是窮盡交通工程後的輔助手段，找出問題根源才是正辦。
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