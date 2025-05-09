六都施政大體檢／道安篇…學者：依區域、族群調整交通措施

新北市交通事故件數居高不下，成大交通管理科學系教授鄭永祥說，新北幅員遼闊、人口眾多，不同區域交通型態與事故特性差異很大，須依區域特性與目標族群細緻調整。

鄭永祥以金山、萬里等地為例，公共運輸資源有限，居民仰賴自用運具比率高，相較板橋、新店等地，交通模式不同，事故類型有差異，交通改善不能一體適用。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄分析，新北市道路密集、使用者多元，交通流量與複雜度高，即便推動行人友善空間、交通寧靜區等措施，仍需時間才能累積效果。但針對行人環境的積極作為，確實有助降低事故風險。

「第一步應勇於取消車種分流的僵化思維。」台灣機車路權促進會理事黃柏岳以中正路、新北大道一帶為例，待轉格容納量不足，卻要應付龐大車流，曾建議試辦或開放部分路口機車直接左轉，交通局仍以安全為由否決。

27歲陳姓男子則分享，每天通勤經過的三和路段，機車族壓力非常大。該路段是國道1號匯入點，每早大量車流湧入，「機車只能被擠到最外側，和公車、計程車擠在一起」，有時甚至乾脆直接騎上人行道，因為太危險了。

25歲趙姓男子說，自己常騎自行車出門，「有時只能騎在人行道，有時又要下到馬路上，常常不曉得該怎麼走，真的很危險」，建議自行車與其他車種動線規畫應明確。