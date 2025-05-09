六都施政大體檢／道安篇…新北交通事故傷亡增 鎖定特定群族改善

新北市交通事故件數逐年成長，去年4萬6333件創新高，6都中僅次台中，受傷人數也呈上升趨勢。新北交通局長鍾鳴時指出，事故件數有增有減，未來交通政策會有計畫型作為，針對學童、高齡者等特定族群對症下藥。

新北市交通事故件數2020年有4萬2314件，去年增加到4萬6333件，5年間上升約9.5%。受傷人數趨勢相同，2020至2023年上升約1成，去年稍微下降，仍有6萬2802人。事故之後30日內死亡人數微幅上升，但行人死亡數已從2022年50人降至去年42人，行人安全改善初見成效。

不過，特定族群死傷卻有明顯增加趨勢。機車族死亡人數去年比前年增加4人，達167人，高齡者更增加11人來到105人，兒少也增加4人成為7人，都未達到年減7％的控制值。

「數字不是唯一。」鍾鳴時指出，新北市事故數字與全國趨勢大致相通，但因長者人數相對多，除針對事故熱點改善，近年轉為「計畫導向」，主動針對目標族群檢討交通環境，不再像過去採「問題導向」，出事才找原因解決。

鍾鳴時說，市府鎖定「行人」的部分，已啟動捷運生活圈友善步行計畫，串聯行人動線斷點、排除人行道路障等，已改善71處捷運站周邊交通環境。針對學童、高齡者，市府則發動國高中通學環境改善，年底前將完成120處。

長者常因違規穿越馬路發生憾事，市府針對長者經常出沒的公園、醫院與高齡機構，導入交通寧靜區概念，完成中和四號公園、林口吉祥公園、新莊體育園區，增設行人專用時相、斑馬線及降低速限等，已完成的3處，事故減少10%至28%。

「用硬體改變習慣。」鍾鳴時舉例，檢討新莊區中正路沿線道路環境，如增設偏心左轉附加車道，另增加行人庇護島、綠底行穿線、行人專用或早開時相，今年1至3月事故較改善前期減少5.2%。警察局也在轄內設置區間測速14處。

鍾鳴時表示，很多民眾用路行為都違規，過去只靠警方取締，民眾根本無感，如今透過科技執法，等於24小時都有人監看。預防永遠勝於治療，但很難一蹴可幾，交通安全是地方政府的長期抗戰。