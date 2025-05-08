前鄉長涉勒索能源廠商 監院要雲林縣府與經部改善

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆向能源廠商勒索財物遭彈劾。監察院今天說，雲林縣政府與經濟部能源署坐視廠商面臨工程延宕困境，作為消極，因此要求雲林縣府、經濟部督促所屬確實檢討，並請法務部督促所屬廉政單位持續精進防弊。

監察院先前指出，蔡長昆涉假藉創維1期陸域風電案，向廠商勒索新台幣320萬元，違失情節重大，因此通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察委員王幼玲、葉宜津、蕭自佑今天透過新聞稿表示，雲林縣政府是發電業者申請籌設許可及施工許可的地方審查機關，能源署則是核發許可的中央主管機關，也是「風力發電單一服務窗口」推動平台，專責協助業者追蹤申設進度、排除開發障礙。

監委說，創維1期陸域風電案是重大風力發電案件，兩機關為確保重大再生能源工程順利並杜絕弊端，理應辦理施工前說明會，並積極協助廠商與居民解決紛爭。不過根據調查，雲林縣政府與能源署沒有將風電設施規劃、機關審查意見、應否及有無辦理環評等事項知會麥寮鄉公所，機關間協調聯繫不足。

監委指出，且施工前並未舉辦地方說明會，缺乏社會溝通；地方抗爭頻傳之際，又未及時關注事件發展，坐視廠商面臨工程延宕困境，不利再生能源政策推展。雲林縣政府與能源署沒有致力避免有心人士利用抗爭上下其手，行政作為消極。

監委表示，台灣各地綠能弊案頻傳，據法務部統計，截至民國113年12月31日，檢察機關共起訴71案、起訴114人，深究弊案發生原因，與綠能申請流程繁瑣、審查標準不一、審查過程不透明及缺乏明確回饋金制度等缺失有關，也導致索賄、行賄誘因。

監委說，能源署在規劃推動風力發電、太陽光電等計畫初期，沒有審慎研議完備相關配套措施，導致弊案叢生，有失職責。經濟部雖已跨部會研商，精進「整體申設流程」與「回饋金」制度，雲林縣政府政風處在本案發生後也提出防貪防弊策進作為，但仍應請經濟部及法務部廉政署督促所屬持續檢討改善，避免類案再度發生。