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賴清德首紀念歐戰 洪秀柱批：忽視歷史、辱沒國格

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。（本報資料照片）
國民黨前主席洪秀柱。（本報資料照片）

賴清德總統首度舉行歐戰勝利80周年紀念活動，並發表演說。國民黨前主席洪秀柱批評，賴清德刻意忽視我國法定的抗戰勝利紀念日，不僅是無知，更刻意背離國家定位，崇洋媚外，辱沒國格。

洪秀柱表示，看到賴清德在今日以歐戰勝利日（VE Day）代替我國抗日戰爭勝利紀念，內心充滿憤慨與不平，這不僅是對歷史的嚴重扭曲，更是對為國捐軀的抗日英烈最大的不敬。中華民國是第二次世界大戰的重要戰勝國，承受了八年的浴血奮戰，付出了3500軍民傷亡的慘重代價。

洪秀柱說，9月3日才是我國法定的抗戰勝利紀念日，這是每個中華兒女應銘記在心的日子。然而，賴清德卻刻意忽視這段歷史，轉而紀念與我國關聯較小的歐洲戰場勝利日，這不僅是無知，更是刻意的背離國家定位。

洪秀柱說，賴清德上任不到一年，台灣已被「經濟學人」等國際媒體評為「世界最危險的地方」。他為何不學習2008至2016年間馬政府的務實作風？那時的兩岸關係證明，無需「跪舔賣台」，也無需「挑釁抗中」，只要理性對話與交流，即能維持兩岸的和平，但卻放棄正道不走，偏要在挑釁叫囂招喚戰爭的邪道上衝，是何道理？

洪秀柱說，蔣中正總統在盧溝橋事變後曾莊嚴宣示「和平未到根本絕望時期，絕不放棄和平，犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲。」賴清德不學習先人的智慧，卻處處以類戒嚴的方式鬥爭打壓在野黨，這種小人做派令人不恥。

她批評，如今，賴清德政府花大錢辦十幾分鐘的看稿演說，企圖掩蓋台幣驟升背後受美國壓力的事實，政策毫無章法，經濟每況愈下。執政方式不僅錯置時空、誤導人民，更是一意孤行，處處違法違憲，奉行政治鬥爭至上，放棄經濟發展。

洪秀柱說，賴總統不能只用「更大的民主」為政治口號，而是應該真心為民眾生計著想。然而，現實卻是政客們爽了，全民遭殃。她呼籲賴清德反省自身，停止崇洋媚外，正視國家歷史，恢復國家尊嚴。唯有如此，台灣才能真正避免戰爭風險，走向和平繁榮的未來。中華民國的榮耀不容褻瀆，先烈的犧牲不容遺忘。

抗日戰爭 洪秀柱 賴清德

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