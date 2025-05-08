卓榮泰：全力爭取最好談判結果 盼僑民為台發聲

台美談判對等關稅，行政院長卓榮泰今天表示，台灣高科技產業的製造能力在世界上不可或缺，對美國的再次偉大不可取代，對世界產業全面發展更是重要一環，政府會在此基礎上，全力爭取最好的談判結果，也盼僑民持續為台發聲。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、僑委會委員長徐佳青等人陪同下，接見「美京中華會館回國訪問團」。

卓榮泰致詞時表示，對等關稅政策帶來世界貿易秩序重整，台灣很高興在首批優先談判的國家行列，談判仍在進行中，且是一個好的、快的開始，首次視訊談判與實體談判都已展開，政府已備好妥善的方案與備案，與美方進行有意義交涉。

卓榮泰說，台灣多年累積的經濟實力，尤其高科技產業的製造能力在世上不可或缺，對美國的再次偉大也不可取代，更對世界產業全面發展是重要一環，在這基礎上，政府會爭取國家最大利益，維護產業在國際的競爭力，對內讓產業安心，對外則全力爭取最好的談判結果。

他呼籲海內外一條心，盼僑民也能持續為台灣發聲，相信對談判也有助益。

卓榮泰指出，只有台灣內部團結，整體才有力量向外，就像這次因應對等關稅，美國在4月3日公布後，台灣4月4日就提出對產業的支持方案，可說是全球第一個提出方案的政府，這就表示政府過去判斷的方向都是正確的，而除政府努力，也拜託僑胞在美國當地持續給予台灣支持的聲音。