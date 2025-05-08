客委會點名竹苗立委未替預算發聲 徐欣瑩：曲解資訊操弄族群情感

客委會昨天發文點名竹苗客籍立委林思銘、徐欣瑩、邱鎮軍，未於公開場合為客家預算發聲，並支持統一刪減與凍結客委會預算。徐欣瑩回應，指今年通過的客委會預算41億8千萬元，比去年增加2億多，並呼籲客委會莫讓自己淪為民進黨大罷免的打手，曲解資訊來操弄族群情感。

徐欣瑩表示，行政單位已經從「戰鬥內閣」變成「罷免打手」了嗎？將行政部門的職責完全放棄？身為客家女兒，她絕對會支持客家族群事務，並且向來是以「確保每一筆經費都能有效用在族群需求」的態度，來守護和監督客家預算。

徐欣瑩指出，客委會的言論不僅誤導民眾，更造成客家族群內部的不安與分歧。她重申自己在監督預算分配上始終以客家的利益為重。尤其客委會的發文，很清楚揭示她並沒有刪除客委會預算的提案。此外，她主持的審查會議，全數通過「一元都沒刪」也是事實。

徐欣瑩續指，今年通過的客委會預算41億8千萬元，比去年增加2億多。如果不計112年舉辦客家博覽會預算遽增，今年的預算為歷年最高。

徐欣瑩提到，客委會的預算雖然在院會二三讀的時候，因浮編或效益不彰而被刪減4.35%，但這就是每年預算審查的常態，即便是前總統蔡英文完全執政的8年，每年客委會的預算也都會被刪減。

徐欣瑩呼籲，客委會不應操弄民眾對預算審查的不熟悉，而聲稱國民黨客籍立委沒有為客家預算發聲，這會誤導鄉親們，請客委會不要任意栽贓，將行政單位的信譽徹底毀壞。

徐欣瑩強調，真正愛客家的人，應該捍衛預算的正當性與執行績效；作為公職人員，應以服務民眾與族群為首要任務，懇請大家理性看待議題，共同努力維護客家族群的福祉與權益。

邱鎮軍則說，客委會發長文敘述一大堆，他幫客委會把沒說的說完，就是「刪完預算比去年多」，所以別利用善良的客家人。