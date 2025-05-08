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被爆是剴剴案外聘督導 林月琴發聲明曝督導計畫、日期

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法委員林月琴表示，請不要以政治話術消費一條已逝的生命！圖／聯合報系資料照片
立法委員林月琴表示，請不要以政治話術消費一條已逝的生命！圖／聯合報系資料照片

有媒體人今爆民進黨將「剴剴案」矛頭指向北市社會局，指控應訪視而未訪視，但依法外聘的督導為民進黨立委林月琴。對此，林月琴發聲明並附上參與督導計畫及日期，指出外聘督導是根據機構需求被動協助，不涉機構的內部營運與管理事務，「請不要以政治話術消費一條已逝的生命！」

林月琴表示，基於她在兒童福利的專業，過去在兒童福利領域從事一線服務期間長期受邀擔任外聘督導的工作，外聘督導的邀請涵蓋北市、新北市、桃園市，以及其他縣市。「外聘督導的工作性質，是根據機構需求被動協助，提供專業意見，並不涉及機構的內部營運與管理事務。」

林月琴說，本次事件中的社團法人新北市大愛關懷協會為其中一個邀請她擔任外聘督導的社福團體，並該協會為北市文山區居家托育服務中心的承辦單位。

林月琴指出，2023年分別於2月24日、5月29日、8月10日、12月26日四次受邀參與會議，12月26日該次會議將本案列入議程，會中社工報告：由兒盟轉介劉姓保母收托的兒童過世，「這是我第一次得知剴剴過世的消息。」當下她提供的專業意見為「第一、配合司法調查，不可有任何隱匿；第二、確認劉姓保母收托的另一位兒童，從保母家移出，並媒合轉至給其他保母的狀況。 」

「這就是全部的事實。」林月琴表示，她是一個社工，從過去到今天，對每一位個案的態度都是一致的。

民進黨立委林月琴發聲明並附上參與督導計畫及日期。圖／林月琴辦公室提供
民進黨立委林月琴發聲明並附上參與督導計畫及日期。圖／林月琴辦公室提供

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