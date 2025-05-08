小笠原欣幸：活躍的日台民間交流 有助於台灣情勢穩定

日本研究台灣政治學者小笠原欣幸今天在臉書以「日本企業與國民應如何因應台灣有事，台灣危險等輕率言行正合中國之意，討論應聚焦於嚇阻」為題指出，日本國民扮演的角色極為關鍵，活躍的日台民間交流，有助於台灣情勢穩定，為免受中國資訊戰的迷惑與操弄，每一位國民都必須精進自身的判斷能力，愛好和平的日本國民，還有許多地方能夠付諸行動。

小笠原欣幸表示，如果有越來越多日本人沒想太多，單純僅因一種「說不上來的感覺」便決定不去台灣，則中國便可能在資訊戰中佔據上風，最壞的情況下，甚至可能因此誘發台灣有事成為現實。

小笠原欣幸指出，在中國社會，仍有為數極多的人天真地相信台灣必將統一。許多中國民眾受到共產黨宣傳的長期影響，單純地認為對台動武「三天即可結束」、「一週便能完成」。近來，便有一位與台灣人結婚來台的中國籍女性，因在網路上反覆發表希望中國儘早實現武統的言論而引發軒然大波。因此，在商業實務層面，讓中國民眾深刻理解一旦爆發「台灣有事」，將對日中經濟活動帶來嚴重打擊，這一點至關重要。

小笠原欣幸說，隨著美國總統川普總統再度執政，台灣周邊的安全保障環境也因此可能出現變動。然而，美國政府長年奉行的「戰略模糊」政策，即不明確表態美軍是否干涉，剛好與川普總統不輕易暴露底牌的談判風格相契合。對中國國家主席習近平而言，若要斷然認定美國不會干涉便逕行實施犯台作戰計畫，其風險實在太高，此種情況在未來仍將持續。中國共產黨因為研判美國的全球影響力長遠來看將逐步衰減，所以目前也並無太多倉促動武的動機。

小笠原欣幸指出，冷靜地分析中國的威脅，並擴大關於嚇阻的討論，正變得日益重要。這與隨意談論「台灣有事」、無謂地煽動危機感，完全是不同層次的問題，兩者絕對不可混為一談。關於台灣有事的討論，必須集中於「如何防止其發生」，若偏重於「倘若不幸發生後該如何應對」，則正合中國之意。應該要邊參考安全保障專家的警示，同時邊推進日美同盟的強化，並使美軍後勤支援的運作更為順暢無礙，政府對此責無旁貸。