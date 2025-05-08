快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應

聽新聞
0:00 / 0:00

小笠原欣幸：活躍的日台民間交流 有助於台灣情勢穩定

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
日本研究台灣政治學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片
日本研究台灣政治學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片

日本研究台灣政治學者小笠原欣幸今天在臉書以「日本企業與國民應如何因應台灣有事，台灣危險等輕率言行正合中國之意，討論應聚焦於嚇阻」為題指出，日本國民扮演的角色極為關鍵，活躍的日台民間交流，有助於台灣情勢穩定，為免受中國資訊戰的迷惑與操弄，每一位國民都必須精進自身的判斷能力，愛好和平的日本國民，還有許多地方能夠付諸行動。

小笠原欣幸表示，如果有越來越多日本人沒想太多，單純僅因一種「說不上來的感覺」便決定不去台灣，則中國便可能在資訊戰中佔據上風，最壞的情況下，甚至可能因此誘發台灣有事成為現實。

小笠原欣幸指出，在中國社會，仍有為數極多的人天真地相信台灣必將統一。許多中國民眾受到共產黨宣傳的長期影響，單純地認為對台動武「三天即可結束」、「一週便能完成」。近來，便有一位與台灣人結婚來台的中國籍女性，因在網路上反覆發表希望中國儘早實現武統的言論而引發軒然大波。因此，在商業實務層面，讓中國民眾深刻理解一旦爆發「台灣有事」，將對日中經濟活動帶來嚴重打擊，這一點至關重要。

小笠原欣幸說，隨著美國總統川普總統再度執政，台灣周邊的安全保障環境也因此可能出現變動。然而，美國政府長年奉行的「戰略模糊」政策，即不明確表態美軍是否干涉，剛好與川普總統不輕易暴露底牌的談判風格相契合。對中國國家主席習近平而言，若要斷然認定美國不會干涉便逕行實施犯台作戰計畫，其風險實在太高，此種情況在未來仍將持續。中國共產黨因為研判美國的全球影響力長遠來看將逐步衰減，所以目前也並無太多倉促動武的動機。

小笠原欣幸指出，冷靜地分析中國的威脅，並擴大關於嚇阻的討論，正變得日益重要。這與隨意談論「台灣有事」、無謂地煽動危機感，完全是不同層次的問題，兩者絕對不可混為一談。關於台灣有事的討論，必須集中於「如何防止其發生」，若偏重於「倘若不幸發生後該如何應對」，則正合中國之意。應該要邊參考安全保障專家的警示，同時邊推進日美同盟的強化，並使美軍後勤支援的運作更為順暢無礙，政府對此責無旁貸。

小笠原欣幸 日本 美國

延伸閱讀

聲寶攜手日本元氣集團 發展新型態樂齡照護中心

日本樂團MY FIRST STORY引爆台灣！8月9日南港開唱

賴清德出席八田與一追思會 曝台積電也用烏山頭水庫水

母親節前夕花價漲 文心蘭盛開拍賣價約漲3成

相關新聞

朝野協商互槓！韓國瑜澄清：吃藥只是比喻 柯建銘非常健康

立法院今天針對「司法院人事同意權」等10案進行朝野協商，許久不見的民進黨立院黨團總召柯建銘也在今天復出，一回歸馬上就和立...

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場...

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

立法院今天針對「司法院人事同意權」等10案進行朝野協商，許久不見的民進黨立院黨團總召柯建銘也在今天復出，一回歸馬上就和立...

客委會點名竹苗立委未替預算發聲 徐欣瑩：曲解資訊操弄族群情感

客委會昨天發文點名竹苗客籍立委林思銘、徐欣瑩、邱鎮軍，未於公開場合為客家預算發聲，並支持統一刪減與凍結客委會預算。徐欣瑩...

被爆是剴剴案外聘督導 林月琴發聲明曝督導計畫、日期

有媒體人今爆民進黨將「剴剴案」矛頭指向北市社會局，指控應訪視而未訪視，但依法外聘的督導為民進黨立委林月琴。對此，林月琴發...

小笠原欣幸：活躍的日台民間交流 有助於台灣情勢穩定

日本研究台灣政治學者小笠原欣幸今天在臉書以「日本企業與國民應如何因應台灣有事， 台灣危險等輕率言行正合中國之意，討論應聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。