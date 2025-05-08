朝野協商互槓！韓國瑜澄清：吃藥只是比喻 柯建銘非常健康

立法院今天針對「司法院人事同意權」等10案進行朝野協商，許久不見的民進黨立院黨團總召柯建銘也在今天復出，一回歸馬上就和立法院長韓國瑜槓上，控韓不把民進黨團的提案列入協商事項，議事不中立，一度又講到90年代的立院老故事；韓國瑜表示，他向來秉持議事中立，柯對他的指教，有些地方不敢苟同，就好像一個人生病了自己不吃藥，叫別人去吃藥。

柯建銘批評，沒辦法接受立法院長用人身攻擊，來當朝野協商的笑話。他並沒有生病，何來生病之有，生什麼病？而且剛剛民眾黨立委張啟楷才說「柯總召今天很正常」，怎麼一個說他生病，一個說他很正常？是不是因為韓國瑜坐得太高，高不升寒，可能要下來傾聽一下民意。

柯建銘說，他和韓國瑜有同樣的病，都沒頭髮，無髮，但不要無天，好不好。他雖然語氣很溫柔，但態度是很堅定，當立法院長不應該拿同僚的身體來攻擊，所以他剛剛才拍桌，如果不拍桌非人也，該笑不笑不是柯建銘，該怒不怒也不是柯建銘。

韓國瑜說明，人生攻擊這件事情，如果讓柯建銘不舒服，他很抱歉。只是舉一個例子，一個人有病，卻叫別人吃藥，代表文不對題，沒有找到主軸，是這個意思，並不是攻擊柯建銘，而且他認為柯建銘非常健康。

柯建銘再回，不用凹啦，韓國瑜口才是不錯，但凹得太免強，沒有人認為韓是有誠意的狀態。柯又再次重複，「我們都有病，頭髮都很少...」韓國瑜這時打斷，「沒有、沒有、沒有、身心靈最重要。」