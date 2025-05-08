朱立倫「希特勒」類比 民進黨中央到地方議員群起圍攻

國民黨主席朱立倫稱賴清德總統在做希特勒做的事，引發熱議，德國駐台辦事處都發聲明譴責朱言論不當，民進黨今天黨中央開記者會譴責該行為，立委、議員也群起圍攻。

民進黨北市議員趙怡翔指出，二戰經歷法西斯、軍國主義的崛起，對世界帶來前所未有的威脅，大屠殺是人類歷史最醜陋罪行，絕不能作為政治操作的手段，納粹符號、手勢，以及對希特勒的任何比喻，更不應該出現於任何國家的政壇中，朱立倫做出最差勁示範，將希特勒作為政治攻擊的論述，這公然踐踏國際道德底線，更使國際社會難以置信。

趙怡翔批評，從「綠共」、「塔綠斑」到「希特勒」，國民黨在不同時間點的極端論述，都只會再度彰顯對歷史與國際情勢的無知，這不是一個認真、正常的政黨，應仔細檢討自己的行為，台灣是民主國家，被國際公認為亞洲最民主的國家之一，這些民主成果得來不易在野黨應該以此為傲，而非在錯誤的歷史比喻中自我沉淪。

議員林亮君也說，德國在台協會罕見嚴正發聲，直接點名譴責國民黨主席朱立倫，用全世界最遭唾棄的納粹政權，來比擬台灣自由民主體制，意圖轉移外界對其亡靈連署、偽造文書醜聞的關注，批評此舉是「踐踏歷史、侮辱民主的嚴重行為！」

綠營人士分析，朱立倫此番言論確實踩到國際紅線，更何況納粹是非常明確歷史事件，但凡有Sense都知道不宜拿這件事來比喻，甚至還短時間發生兩次，甚至被德國駐台辦事處抗議，該議題又不像關稅題需有一定專業性，綠營民代若想拚聲量，無疑是很好攻擊目標。

也有綠營議員認為，該議題已不單單只是政治攻防，朱立倫恐要面對是國際撻伐，與過去被認為是黨內較為溫和、理性、國際化的他落差極大，個人形象面臨「崩盤」；另一名議員也說，納粹、希特勒從政治上無疑對民進黨是很好的攻擊武器，更與中國共產黨面對人權組織說法雷同，朱接下來這一波恐將面臨民進黨、台灣民眾群體圍攻。