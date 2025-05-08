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輕軌工程款爭議遭批「看不起嘉義人」 交通部長再致歉

中央社／ 台北8日電
行政院長卓榮泰口誤稱中央願負擔372億元嘉義輕軌工程款，交通部長陳世凱今天為此再次致歉。中央社
行政院長卓榮泰口誤稱中央願負擔372億元嘉義輕軌工程款，交通部長陳世凱今天為此再次致歉。中央社

行政院長卓榮泰口誤稱中央願負擔372億元嘉義輕軌工程款，交通部長陳世凱今天為此再次致歉，交通部表示，100年訂定相關計畫申請與審查作業要點，為全國一致性原則不變。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、內政部及教育部就「人本交通」及「交通安全」施行狀況進行專題報告，並備質詢。

針對行政院長卓榮泰6日在立法院答詢稱，中央願全額負擔新台幣372億元嘉義輕軌工程款，陳世凱昨天已經道歉並解釋，卓榮泰答詢時看的資料，是嘉義市政府所提的方案，幕僚在提供資料，「那個順序有點排不太好，院長有點誤解」。

國民黨立委洪孟楷今天質詢時提出質疑，台灣民眾黨立委張啓楷也不滿中央說話不算話，直言是看不起嘉義人。陳世凱強調「絕對不會看不起嘉義人。」

陳世凱今天再次為幕僚單位提供資料時讓卓榮泰誤解致歉，他表示，各縣市在提出捷運系統計畫給交通部後，由交通部協助提報給行政院審查，「但交通部提出，不代表交通部全部出錢，這點非常清楚，各縣市輕軌、捷運都是一致性的。」

交通部表示，民國100年4月訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，地方政府納入周邊開發效益，計算計畫自償率，並據以計算中央及地方財務分擔；中央依據計畫自償率及地方財力級次，就非自償經費予以補助，地方則除用地費外，尚須負擔自償經費、部分非自償經費，為全國一致性原則。

交通部指出，依嘉義市政府在113年11月5日函報藍線輕軌可行性研究，路線跨嘉義縣市，若嘉義縣市自償率均為14.48%，嘉義市財力級次屬第4級，嘉義縣政府屬第5級，中央可補助嘉義市政府非自償性經費暫估約68%，嘉義縣政府暫估約86%；實際中央補助非自償經費，仍須依捷運審查作業要點規定辦理。

交通部長 嘉義 輕軌 陳世凱

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