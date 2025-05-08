朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

立法院今天針對「司法院人事同意權」等10案進行朝野協商，許久不見的民進黨立院黨團總召柯建銘也在今天復出，一回歸馬上就和立法院長韓國瑜槓上，控韓不把民進黨團的提案列入協商事項，議事不中立，一度又講到90年代的立院老故事；韓國瑜表示，他向來秉持議事中立，柯對他的指教，有些地方不敢苟同，就好像一個人生病了自己不吃藥，叫別人去吃藥。

朝野協商一開始，韓國瑜首先請柯建銘發言，並說「柯總召發言，各位安全帶要繫好」。柯建銘說，「強勢回歸！強勢回歸！這個，復行視事」。接著，柯建銘開始冗長發言質疑，民進黨團要求增列三項協商議案，為何要經過藍白兩黨團同意？

柯建銘指出，韓國瑜當立法院長也一年多了，但主持的院會從來不照議事規則來，民進黨團所提的協商案子，他從來不列案。民進黨團昨天下班以前就已經送案，他在立法院30多年了，從來沒遇到立法院長不排案的，只有韓國瑜；還發明了一種前所未有，連戒嚴時期蔣介石也不敢用的點名表決，而且開會時間是到下午六時，韓國瑜還可以晚上七時半跑來開會。

韓國瑜回應，昨天收到民進黨團的協商提案前，已經發出開會通知，就是藍白所提的10案，有個時間差在。由於藍白兩黨團收到的開會通知單上，並沒有民進黨團的案子，所以現在若要增列，需要經過所有黨團同意。

柯建銘這時又開始冗長發言指出，這一年多來，立法院給人看笑話，人民憤怒到達極限，所以他才講大罷免、大成功。眼看柯建銘發言又開始失焦，韓國瑜頻說謝謝，欲打斷柯建銘發言，柯說，「我知道你要謝謝我，但我才剛要進入主題，院長，講話不要不耐煩嘛」。

韓國瑜表示，他一定秉持議事中立，也許不盡善盡美，但他和立法院秘書長周萬來一定秉持議事中立，且他對立院公務人員負最高責任，有什麼事找他就好，柯建銘對周萬來等人提出法律訴訟案，非常不公平。

韓國瑜說，柯建銘對他的指教，有些地方不敢苟同，就好像一個人生病了自己不吃藥，叫別人去吃藥，柯建銘每次把朝野協商和院會鬧成那樣子，然後把責任歸到他身上來，這公平嗎？