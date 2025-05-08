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德國、以色列駐台辦發聲 凌濤：勿掉台灣獨裁者的陷阱

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家政策研究基金會副執行長凌濤。記者邱德祥／攝影
國家政策研究基金會副執行長凌濤。記者邱德祥／攝影

國民黨主席朱立倫昨砲轟，賴清德對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情。」德國在台協會、以色列駐台辦事處接連聲明，對相關言論失望與憂心。國民黨智庫副執行長凌濤表示，呼籲兩國駐台協會都應該譴責賴清德總統，千萬不要掉入台灣獨裁者的陷阱，不小心成為獨裁者的幫兇。

凌濤今在臉書指出，賴清德總統種種越趨獨裁的舉措，台灣司法淪為政治鬥爭的工具、罪刑法定原則遭到羅織踐踏，令人痛心。而德國與以色列作為歷史上極權主義的加害者及受害者，卻未對民進黨政府明顯的威權化作為表達關切，反而發佈聲明配合執政獨裁政權打壓在野陣營，這才是真正對歷史的麻木與背叛。

凌濤表示，中華民國是二戰反法西斯同盟的一員，曾為對抗獨裁與軍國主義浴血奮戰，使民主自由得以延續。而今德國在台協會不但未對台灣自由現況表達應有敬重，反而介入內政，為民進黨洗白、否認其與威權的相似性，令人遺憾。

凌濤批評，行政院、民進黨中央與偏頗的駐德代表謝志偉，挾洋自重，甘為外國炒作的素材與附庸，毫無國格可言，讓中華民國蒙羞。而自家黨籍從政人士多次使用希特勒符碼及歌曲，其雙標搭配其獨裁舉措，是台灣民主的倒退。

凌濤 民進黨 賴清德

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