長照人力不足...立委再提安樂死 衛福部回應：另有考量

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「B據點長照員1人要照顧10人，長照人力也快速老化，衛福部應儘速補充人力！」藍委廖偉翔8日質詢衛福部次長呂建德時提醒，政府雖有提升薪資，但長照員負擔仍相當沉重；針對安樂死議題，衛福部長邱泰源在聯訪時表示，安樂死在全球都有倫理爭議，政府以推動預立醫療照護諮商（ACP），未來優先強化安寧緩和醫療。

照服老化、人力不足

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部長邱泰源等官員就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」進行專題報告。國民黨立委廖偉翔表示，目前全國照服員的照顧人力仍相當緊縮、負擔相當沉重，以B據點的長照員來說，1個人還要照顧10位長輩，且以居家服務聯盟的調查顯示，照服員平均年齡超過50歲、25歲以下僅3%，盼能積極添補人力。

為此，衛福部次長呂建德回應說，若以全國照服員來看，1位照服員要照顧6.72人，政府有積極推動薪資提升。但廖偉翔提醒，照服員的薪資提升後，反而換成住宿型機構、醫院的護士與職能治療師短缺，因為待遇問題會被挖角成為照服員，「形成變成挖東牆、補西牆」。

「會向新南向國家引入中階勞動力！」呂建德表示，也會優先強化核心、無身體接觸與夜間機構相關的照顧人力。

先強化安寧和緩醫療

近日包括台大公衛系對於「醫生協助死亡」公布民調，還有民進黨立委陳冠廷都有召開《安樂死法》立法討論座談會，讓各界對安樂死議題有諸多討論。對此，衛福部長邱泰源在接受聯訪時表示，政府已推動預立醫療照護諮商（ACP），健保署對此也擴大了給付範圍，讓患者有機會提前表達自己末期想怎麼做，並協助家屬理解。

邱泰源指出，世界各國也一直宣稱，各國政府討論安樂死之前，應該要先確定安寧緩和醫療是否有做好，如果做得好，安樂死的需求就不是社會事件，而是個案需求。因此在討論前安樂死前，先看看台灣如何加強安寧緩和醫療可能更重要。

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