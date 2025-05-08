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母親節護師節將至 卓榮泰允完善育兒支持與職場環境

中央社／ 台北8日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

國際護師節及母親節將至，行政院長卓榮泰今天感謝每位照顧家庭的婦女與母親，以及始終站在辛苦危險第一線的護理師。他強調，政府一定會持續推動完善的育兒支持與職場友善環境政策，並為所有護理人員建構維護工作尊嚴及職場安全的環境。

5月11日是母親節，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中表示，母愛是安定家庭、穩定社會最偉大、強韌的力量，每一位母親在家庭、職場與社會中都扮演無可取代的重要角色，感謝所有母親與擔任母職角色者辛勞付出，預祝大家母親節快樂。

卓榮泰指出，台灣女性勞動力參與率日益成長，政府近年來積極建構友善職場環境，除檢討研議試辦「彈性育嬰留職停薪」，讓勞工可以兼顧工作與家庭生活外，為落實「雙就業、雙照顧」政策，今年也已規劃修訂「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼，同時會持續透過擴大優質、平價及公共化的托育服務，積極協助育兒家庭。

他說，政府一定會持續推動更完善的育兒支持與職場友善環境政策，並擴大機制來滿足民眾對家庭照顧的需求，讓每一位母親都可以勇敢追夢、實現自我。

5月12日是國際護師節，卓榮泰說，感謝護理師在國家發生重大災害及重大事故中，始終站在辛苦危險的第一線，除了對民眾日常生活健康照顧外，更像慈祥母親一般的視病如親。

他指出，政府已在健全健保財務制度、提升薪資福利、友善職場環境等方面，全面實施多項具體政策，也請衛生福利部及各部會，為所有護理人員建構維護工作尊嚴及職場安全的環境。

卓榮泰 母親節 職場

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