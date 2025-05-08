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朱立倫拿希特勒類比賴清德 議員許淑華：顛倒是非

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供

國民黨主席朱立倫昨批總統賴清德「是在做希特勒做的事。」遭到德國在台協會及以色列駐台辦事處公開聲明譴責，不當比喻。台北市民進黨議員許淑華今在臉書寫到，國民黨沒有正視歷史，更錯置歷史事實，害台灣在國際顏面盡失。

許淑華表示，一個外交機構特別發文，對駐地國的政黨嚴正抗議。但國民黨朱立倫主席卻做到了。幾周前，朱立倫說國民黨青年黨員穿戴納粹符號的服飾，是反諷民進黨專制，引發以色列、德國等駐台機構，都公開譴責。

許淑華說，昨天晚上，德國在台協會發表一份嚴肅的英文聲明，再次譴責國民黨，而且用詞更加直接、強烈。德國在台協會鄭重告訴國民黨，台灣現行的民主政治，跟納粹是完全不同的。更呼籲不能用錯誤的資訊，扭曲人類這段慘痛的歷史。

許淑華說，國民黨從來沒有正視歷史、暸解歷史，卻把人類的歷史悲痛，當作政治操作的工具。而且面對歷史悲劇，沒有任何人可以不斷的在他人的傷口上撒鹽，朱立倫帶著國民黨一起顛倒是非，錯置歷史事實，害台灣在國際上顏面盡失。

許淑華也說，這讓她想到中共的專制統治，也是用一樣的手法，在中國，甚至對外操作輿論風向。過去專制者的暴行，不能被遺忘，更重要的是，歷史更不能被錯置。

她說，台灣過去曾經發生二二八事件，這在許多台灣人心中，是一段撕心裂肺的歷史。因此，台灣人用血淚對抗威權，一路走來，才有今日得來不易的民主，她要告訴全世界，朱立倫的發言，絕不能代表台灣人民真實的聲音，台灣人民也不會認同。

國民黨 朱立倫 許淑華

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