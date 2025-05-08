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公務員忠誠查核範圍、內容、頻次三方向精進 拚二周內完成

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今天舉行院會後記者會。記者黃婉婷／攝影
行政院今天舉行院會後記者會。記者黃婉婷／攝影

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰責成政務委員馬永成檢討公務員忠誠查核措施。調查局今天指出，將朝擴大查核範圍、內容及提升查核頻率精進；人事總處表示，查核辦法正在走程序，希望最遲不要超過二周內完成。

國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理何仁傑涉共諜案，民進黨前民主學院副主任邱世元、總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨因捲共諜案遭檢調羈押。卓揆指示要求強化公務員忠誠查核機制，並予落實，上周也聽取調整方案。

調查局副局長孫承一今天出席行政院會後記者會時解釋，目前涉及國家安全及重大國家利益的公務員特殊查核，是採取正面表列，共1328個職務需特殊查核，日前涉嫌盜賣政府個資到中國的健保署主秘葉逢明，確實沒有在範圍內；但根據特殊查核辦法，可經各單位盤點後，認為涉及國家安全或重大利益可主動提列，把空缺補下來。

孫承一說，特殊查核的改進方案有三大領域，第一，現行有1328個職務納入查核範圍，但涉及國家安全或重大利益者都有增列，包括各部會幕僚長以上人員及相關機要、聘僱人員，總計增加1008位。

孫承一續指，第二，針對查核內容也有新增，比如財務狀況、親密互動狀況也會納入；第三則是頻次，過往任用前會查核一次，任用過程就沒有進一步查核，未來將納入，彌補安全查核上的漏洞。

人事行政總處副人事長懷敘則說明，「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」要會銜考試院，目前程序正在走，希望最遲不要超過二個禮拜；至於是否擴及立委，由於目前特查辦法事規範行政機關公務人員，若要擴大到民代或民代助理，可能需由別的法律處理，這是另一個議題。

公務員 忠誠 行政院

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