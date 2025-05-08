【重磅快評】昨是今非 連希特勒都是「綠能你不能」

今天是第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，賴清德總統特別強調和平的重要，台灣卻出現大罷免遍地烽火、檢調大舉搜索國民黨地方黨部；國民黨主席朱立倫昨天譴責，賴清德總統對在野黨的行為就是希特勒在做的事，此話一出被綠營強烈圍剿，但高雄市長陳其邁2014年就曾批評國民黨是希特勒，甚至把當時閣揆江宜樺畫上希特勒的小鬍子。民進黨再度證明昨是今非，連希特勒都是「綠能你不能」。

賴總統今天出席「歐戰勝利80周年紀念茶會」時發表談話，他語重心長表示，「二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息，只會讓侵略者食髓知味，並且膨脹更大的野心與自滿的利牙，繼續向前征服，直到民主的國家倒下、自由的火苗熄滅、直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，他們才可能收手。」「二戰的全面爆發，來自對侵略者野心的輕忽，而二戰的成功，歸因於每一分反侵略、護家園的力量，都團結起來。」

台灣當前處境內外交逼，外部面臨中國大陸野心、美國總統川普關稅壓力，內部則有朝野對立、政局動盪，民進黨對外一手高舉「抗中保台」大旗，對內另一手卻以大罷免圍剿反對陣營，第二次世界大戰終戰80年，大罷免卻引發民主內戰，執政黨要殲滅在野黨立委，中選會主委李進勇更直接定調，國民黨是「組織性犯罪」。

朱立倫昨天在國民黨中常會表示，二戰時的日本、德國、義大利都是法西斯主義，德國的希特勒、義大利的墨索里尼都是藉民主之名，動用司法手段消滅在野黨、變成獨裁者，「賴總統今天對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事」。

不過，朱立倫以希特勒形容賴清德總統施政，引發民進黨、德國在台協會、以色列駐台辦事處反彈。朱立倫今天則強調，國際社會應共同唾棄的是獨裁者，而不是幫有可能傷害民主、迫害在野黨的獨裁者講話，「真正該反省的是賴清德」。

事實上，粉專「政客爽」踢爆，2014年3月太陽花運動，警方曾強勢驅離占據行政院的民眾，時任立委的陳其邁公開指控，當時下令的行政院長江宜樺猶如屠殺猶太人的希特勒；更誇張的是，陳其邁還竄改江宜樺肖像，不僅畫上希特勒的小鬍子、還大笑高舉雙手比「耶」，該粉專已向德國在台協會反映，希望用同樣標準看待民進黨與陳其邁。陳其邁今天則回應，戰爭是人類的悲劇，應該記取戰爭的教訓，維護民主自由的體制，才是真正重點。

戰爭是人類共同的傷害，不論是對國土或民主的破壞，侵略者應受到所有人譴責。台灣人反對北京企圖併台的野心，同樣的，國人也不容許執政者倒行逆施破壞民主；執政黨發動大罷免戰火，檢調宛如「蓋世太保」大舉搜索，在野黨卻連批評的聲音都要被消音，「綠色恐怖」寒蟬效應莫此為甚。

「姑息，只會讓侵略者食髓知味，並且膨脹更大的野心與自滿的利牙，繼續向前征服，直到民主的國家倒下、自由的火苗熄滅、直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，他們才可能收手。」言猶在耳，賴總統這段談話不只在說侵略者，也可能是說自己。