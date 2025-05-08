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邱志偉：賴總統歐戰談話 提高台灣國際視野

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天發表紀念歐戰勝利，民進黨立委邱志偉表示，賴總統的演說把台灣國際高度從亞洲提升至歐洲視野，過去國內視野，僅把世界大戰聚焦於亞洲，但事實上中華民國政府是在同一時間與美國等國共同對德宣戰，歐戰與亞洲戰場當然有關，對台灣的命運更是息息相關。

邱志偉指出，外交部首次舉辦紀念歐洲二戰戰勝茶會，賴總統也特別帶領副總統蕭美琴一同出席，紀念二次世界大戰的歐戰勝利日，這是台灣對歐關係的重要時刻。他長年關注台歐關係，這幾年台灣與立陶宛關係提升，在烏俄戰爭爆發時，也大力支持烏克蘭並譴責俄羅斯入侵，再到這次與歐洲駐台各國代表一同紀念歐戰勝利，台灣與歐洲關係必能持續穩步提升。

邱志偉說，賴總統提到當年的軸心國100%都成為民主國家，但讓人相當感慨的是，當年力抗威權的國家，如今卻有轉為威權，甚至成為當前歐洲和平的破壞者。

邱志偉呼籲中國，任何妄圖以擴張、以非和平方式滿足獨裁野心的國家，最終都會成為世界孤兒，更不會取得勝利。

邱志偉表示，雖然歐洲多數國家體制都不同當年，但卻從未忘記納粹帶給世人的痛苦，所以當國民黨主席朱立倫不當類比台灣政府為納粹、希特勒的言論，立即被德國、以色列政府嚴厲斥責類比不當。國民黨根本對歐戰勝利的概念毫無所知，只圖政治利益而不知歷史意義，如今還會與國民黨誤讀台灣民主的，大概只有中國了。

邱志偉指出，紀念歐戰勝利，不只是提升台歐關係，拉高台灣的國際高度，同時也看到歐洲駐台各國代表對台灣的支持。更重要的是，在這天還看到國民黨涉用偽造文書的組織犯罪遭到法辦，而不知反省，更是得不到國際支持，國民黨的國際聲望已淪落到與中共差不多的地步。

二戰 賴清德 邱志偉

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