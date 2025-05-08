朱立倫「納粹說」惹議 陳冠廷：刻意將歷史創傷工具化

國民黨主席朱立倫昨在中常會用前納粹領袖希特勒類比賴清德總統，遭德國在台協會點名稱「今日的台灣絕不能與納粹暴政相比。」民進黨立委陳冠廷表示，朱今受訪態度強硬，已非曲解歷史，而是刻意將歷史創傷工具化，模糊台灣的民主本質，更挑戰國際社會對我國信任。

陳冠廷表示，他對朱立倫主席的發言感到非常痛心，也極為遺憾，政黨領袖竟將台灣比作納粹德國，這不只是歷史觀的錯誤，是對台灣人民共同守護的民主成果的嚴重傷害，更是轉型正義還沒有完成的表徵。

陳冠廷指出，德國在台協會罕見公開回應，是源於一個曾經歷極權統治的國家，對歷史的深刻反省與對全球民主發展的責任感。「這是提醒，不是批評，是一個曾墜入深淵民族的善意警示，提醒我們不能輕率對待歷史記憶。」

對於朱立倫今受訪指，「國際社會不應幫有可能傷害民主的獨裁者講話」、「外國政府不應成為迫害民主幫兇、干預各國內政」。陳冠廷反批，朱主席的回應，已不只是曲解歷史，而是刻意將歷史創傷工具化，模糊台灣的民主本質，更挑戰國際社會對我國的信任。

陳冠廷舉例，過去國民黨推動罷免期間，曾出現參與者配戴納粹臂章，引發以色列代表強烈譴責，此次除了德國之外，歐盟、法國、比利時與以色列也紛紛對朱立倫的發言表示關切，這顯示國際社會對此議題高度敏感，台灣更應以謹慎態度面對。

陳冠廷認為，一個民主國家的政黨領袖，應對極權歷史有全面認知，若台灣由不尊重歷史、輕忽盟友的領袖來代表，無論在國際上還是對內，都是極大風險。