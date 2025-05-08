高市議會綠營6議員聯合聲明 要朱立倫為希特勒之說道歉

民進黨高市議會親「菊系」議員今天聯合聲明指出，國民黨主席朱立倫將賴清德總統比擬為納粹獨裁者希特勒，引發德國在台協會嚴正聲明譴責一事，南方問政連線6位議員共同表達強烈遺憾與譴責，並呼籲朱立倫立即收回發言，向國人及國際社會誠懇道歉。

南方問政連線成員包括簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張勝富、邱俊憲及黃彥毓。今天共同聲明指出，朱立倫身為政黨領袖，應以理性方式監督政府，卻選擇用「希特勒」這種極具歷史傷痛的符號，作為政治抹黑工具，不僅踐踏德國與國際社會對於二戰歷史的反省與尊重，更嚴重貶損台灣民主制度的正當性。

連線成員強調，民主社會可以有不同立場，但絕不能將極權統治與台灣的民選體制混為一談。這種極端言論只會激化對立，傷害台灣在國際間長期累積的民主形象。

連線成員認為，德國在台協會的回應，並非「干預內政」，而是對納粹歷史被錯用的警醒。在全球高度重視人權與歷史正義的今日，國際社會有責任提醒與捍衛普世價值。