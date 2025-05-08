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高市議會綠營6議員聯合聲明 要朱立倫為希特勒之說道歉

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市議會「南方問政連線」聯合發聲明，議員張勝富也是其中一人。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市議會「南方問政連線」聯合發聲明，議員張勝富也是其中一人。記者徐白櫻／攝影

民進黨高市議會親「菊系」議員今天聯合聲明指出，國民黨主席朱立倫將賴清德總統比擬為納粹獨裁者希特勒，引發德國在台協會嚴正聲明譴責一事，南方問政連線6位議員共同表達強烈遺憾與譴責，並呼籲朱立倫立即收回發言，向國人及國際社會誠懇道歉。

南方問政連線成員包括簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張勝富、邱俊憲及黃彥毓。今天共同聲明指出，朱立倫身為政黨領袖，應以理性方式監督政府，卻選擇用「希特勒」這種極具歷史傷痛的符號，作為政治抹黑工具，不僅踐踏德國與國際社會對於二戰歷史的反省與尊重，更嚴重貶損台灣民主制度的正當性。

連線成員強調，民主社會可以有不同立場，但絕不能將極權統治與台灣的民選體制混為一談。這種極端言論只會激化對立，傷害台灣在國際間長期累積的民主形象。

連線成員認為，德國在台協會的回應，並非「干預內政」，而是對納粹歷史被錯用的警醒。在全球高度重視人權與歷史正義的今日，國際社會有責任提醒與捍衛普世價值。

南方問政連線成員呼籲，所有政治人物應共同守住言論的分寸與歷史的敬意，拒絕將台灣寶貴的民主資產當作政治攻防的消耗品；歷史教訓應該讓我們更堅定捍衛民主，而不是被政治口水濫用。南方問政連線也將持續站在守護民主與人權的第一線，對不當言論嚴正監督、對錯誤操作堅決抵制。

民進黨高市議會「南方問政連線」聯合發聲明，議員湯詠瑜也是其中一人。記者徐白櫻／翻攝
民進黨高市議會「南方問政連線」聯合發聲明，議員湯詠瑜也是其中一人。記者徐白櫻／翻攝
議員邱俊憲會同「南方問政連線」成員合發聲明，譴責國民黨主席朱立倫的希特勒言論。圖／取自邱俊憲臉書
議員邱俊憲會同「南方問政連線」成員合發聲明，譴責國民黨主席朱立倫的希特勒言論。圖／取自邱俊憲臉書

德國 朱立倫 納粹

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