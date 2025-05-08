童子瑋批國民黨市政淪笑柄 謝國樑：民意已2次投票認證

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員死亡連署案，市府民政處前處長張淵翔被收押，國民黨市黨部昨二度被搜索。民進黨籍議長童子瑋說，國民黨的市政口碑已淪為笑柄。市長謝國樑今天回應，他很樂意提供相關的協助，他歷經市長選舉、罷免兩次民意的認證，就是他的工作績效。

檢調查出，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝在微信成立的「勝之群組」協助罷免，並疑洩個資。

謝國樑今天說，他並沒有加入這個群組，也不了解運作情況，其他針對檢調偵辦都尊重相關單位，他再次說明，如果需要他協助的地方，他很樂意提供相關的協助。

議長童子瑋昨在臉書說，現在的基隆「聲量很高」，國民黨的市政口碑已淪為笑柄，並指出為了仇恨跟政治操作，甚至還不惜動用市府系統，國民黨黨部跟市府聯合起來對付市民，讓戶政單位去查資料、送黨部，現在搞到處長收押、主任被查，連市府顧問也涉案。

針對童子瑋的說法，謝國樑今天回應指出，2022年他經歷投票，透過選民的認證到基隆市政府工作，去年他再次經過民意的認證和投票行為（指罷免未過關），任何人的意見都尊重，最重要的還是選民所投下神聖的一票，他們的意向最可以給大家參考，也是他們團隊工作的績效。