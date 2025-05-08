快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

沈慶京捐210萬盼回復京華城樓地板面積 朱亞虎認行賄

聽新聞
0:00 / 0:00

童子瑋批國民黨市政淪笑柄 謝國樑：民意已2次投票認證

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
童子瑋批國民黨市政淪笑柄，謝國樑回應：民意已2次投票認證。記者游明煌／攝影
童子瑋批國民黨市政淪笑柄，謝國樑回應：民意已2次投票認證。記者游明煌／攝影

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員死亡連署案，市府民政處前處長張淵翔被收押，國民黨市黨部昨二度被搜索。民進黨籍議長童子瑋說，國民黨的市政口碑已淪為笑柄。市長謝國樑今天回應，他很樂意提供相關的協助，他歷經市長選舉、罷免兩次民意的認證，就是他的工作績效。

檢調查出，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝在微信成立的「勝之群組」協助罷免，並疑洩個資。

謝國樑今天說，他並沒有加入這個群組，也不了解運作情況，其他針對檢調偵辦都尊重相關單位，他再次說明，如果需要他協助的地方，他很樂意提供相關的協助。

議長童子瑋昨在臉書說，現在的基隆「聲量很高」，國民黨的市政口碑已淪為笑柄，並指出為了仇恨跟政治操作，甚至還不惜動用市府系統，國民黨黨部跟市府聯合起來對付市民，讓戶政單位去查資料、送黨部，現在搞到處長收押、主任被查，連市府顧問也涉案。

針對童子瑋的說法，謝國樑今天回應指出，2022年他經歷投票，透過選民的認證到基隆市政府工作，去年他再次經過民意的認證和投票行為（指罷免未過關），任何人的意見都尊重，最重要的還是選民所投下神聖的一票，他們的意向最可以給大家參考，也是他們團隊工作的績效。

國民黨 基隆 罷免

延伸閱讀

謝國樑考察新北捷運未陪同 侯友宜：時間無法配合、勿政治聯想

批基市府和藍黨部勾結 童子瑋：國民黨市政口碑淪笑柄

大罷免案基市府團隊兩要角涉案 誰是更大咖？謝國樑：絕未涉入

中選會曾告發謝國樑罷免偽冒 王鴻薇問檢調為何不辦？

相關新聞

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場...

卓榮泰承諾嘉義輕軌經費又想賴帳 林倩綺：誠信破產

嘉義輕軌藍線延宕近30年，行政院長卓榮泰6日在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，嘉義市長黃...

朱立倫拿希特勒類比賴清德 議員許淑華：顛倒是非

國民黨主席朱立倫昨批總統賴清德「是在做希特勒做的事。」遭到德國在台協會及以色列駐台辦事處公開聲明譴責，不當比喻。台北市民...

紀念歐戰勝利卻誤讀歷史 賴清德正在召喚戰爭

俄羅斯總統普亭5月7日在「俄羅斯和中國人文合作媒體論壇」致詞時表示，俄羅斯和中國必須毫不妥協地抵制篡改第二次世界大戰結果的企圖，以及遺忘納粹及其幫兇暴行的企圖。而賴清德上台後不遺餘力推動的台獨，以及他今天在史無前例地紀念歐戰結束茶會活動上所刻意扭曲的歷史，正是普亭所譴責的「篡改二戰結果」的企圖。...

【重磅快評】昨是今非 連希特勒都是「綠能你不能」

今天是第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，賴清德總統特別強調和平的重要，台灣卻出現大罷免遍地烽火、檢調大舉搜索國民黨地方...

公務員忠誠查核範圍、內容、頻次三方向精進 拚二周內完成

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰責成政務委員馬永成檢討公務員忠誠查核措施。調查局今天指出，將朝擴大查核範圍、內容及提升查核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。