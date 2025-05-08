快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

沈慶京捐210萬盼回復京華城樓地板面積 朱亞虎認行賄

歐盟駐台代表：民主孱弱引發二戰 有責任不讓歷史重演

中央社／ 台北8日電

台灣今天舉辦「歐戰勝利80週年」紀念活動，身為德國公民的歐盟駐台代表谷力哲致詞說，德國當時民主孱弱，無法對抗國家社會主義才引發二戰，且有賴同盟國奮戰才能戰勝。他呼籲正視史實，「我們有責任不讓歷史重演。」

外交部上午在台北賓館舉行「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）等17國駐台使節，及國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安以及外交部政務次長吳志中等出席。

谷力哲致詞時表示，身為德國公民，在這天回顧歷史並從中習得教訓更是極為重要。而「紀念」（Remembering）意味誠實、不扭曲地回顧歷史事件，對真實性有很高的要求。

谷力哲說，二戰發生是因為德國威瑪共和國的民主孱弱，無法對抗急欲主導歐洲與世界、主張威權侵略的國家社會主義政權，這是事實；能擊敗德國國家社會主義者及其盟友，有賴美國、英國、蘇聯、法國等同盟國的共同奮戰與犧牲，這是事實；多個中東歐國家自德國解放，不代表能自動獲得自由，反而轉型到另一波佔領或依賴，這也是事實。

谷力哲強調，「我們有責任不讓歷史重演」，捍衛真實性是其中一部分，這意味著反制對史實的扭曲、修正主義以及政治工具化（politicalinstrumentalisation）。

谷力哲以歐盟代表身分出席紀念活動，他說，5月9日「歐洲日」慶祝法國前外長羅伯特舒曼（RobertSchuman）提出歐洲合作新形式，舒曼說「捍衛世界和平須做出開創性努力，與威脅世界和平的危險相稱的努力」。歐洲整合與民主的故事是最佳體現，也證明捍衛和平與繁榮需要決心與努力，是可以做到的。

包瓊郁以中文致詞說，紀念歐戰勝利意義非凡，除了要向先人們致敬，同時提醒自己，今天的民主自由的生活方式多麼可貴。當時英國全社會團結為「正確的事」而戰，而戰爭經驗讓英國持續致力與全球盟友合作、建立韌性，「我們有責任為過去和未來的世世代代，守護共同珍惜價值。」

吳志中致詞時表示，歐洲在二戰後轉型並協助重塑國際秩序，今天的歐盟更代表對團結合作的重大驗證，鼓舞包含台灣在內的全球民主社會。今年的紀念活動重申台灣與歐洲的堅定關係；面臨地緣政治情勢升溫與威權擴張，台歐應更加緊密合作提升韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

吳志中強調，台灣持續致力強化與民主國家的連結，與世界各國建立持久的夥伴關係，也感謝國際對台灣長期支持，期望持續與各國團結保護共享價值，確保光明繁榮的未來。

德國 英國

延伸閱讀

川普淡化歐洲貢獻 定5月8日為二戰「勝利日」

賴清德歐戰勝利演說 王鴻薇：國民黨二戰貢獻不容抹煞

狠批「俄羅斯是全歐洲威脅」 歐盟執委會：烏克蘭加入是最強安全保證

荷蘭國王節酒會 吳志中肯定台荷關係蒸蒸日上

相關新聞

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場...

卓榮泰承諾嘉義輕軌經費又想賴帳 林倩綺：誠信破產

嘉義輕軌藍線延宕近30年，行政院長卓榮泰6日在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，嘉義市長黃...

揭「新南向」造成性產業剝削 聯合報入圍SOPA新聞獎

有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版業協會（The Society of Publishers in Asia, SOPA）...

朱立倫拿希特勒類比賴清德 議員許淑華：顛倒是非

國民黨主席朱立倫昨批總統賴清德「是在做希特勒做的事。」遭到德國在台協會及以色列駐台辦事處公開聲明譴責，不當比喻。台北市民...

紀念歐戰勝利卻誤讀歷史 賴清德正在召喚戰爭

俄羅斯總統普亭5月7日在「俄羅斯和中國人文合作媒體論壇」致詞時表示，俄羅斯和中國必須毫不妥協地抵制篡改第二次世界大戰結果的企圖，以及遺忘納粹及其幫兇暴行的企圖。而賴清德上台後不遺餘力推動的台獨，以及他今天在史無前例地紀念歐戰結束茶會活動上所刻意扭曲的歷史，正是普亭所譴責的「篡改二戰結果」的企圖。...

【重磅快評】昨是今非 連希特勒都是「綠能你不能」

今天是第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，賴清德總統特別強調和平的重要，台灣卻出現大罷免遍地烽火、檢調大舉搜索國民黨地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。