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駁習近平統一說 外交部：民主台灣與專制中國互不隸屬

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
針對中國大陸國家主席習近平透過文章談及台灣地位與未來，我外交部表達高度不滿與強烈譴責。圖／聯合報系資料照片
針對中國大陸國家主席習近平透過文章談及台灣地位與未來，我外交部表達高度不滿與強烈譴責。圖／聯合報系資料照片

針對中國大陸國家主席習近平透過文章談及台灣地位與未來，我外交部表達高度不滿與強烈譴責，指該文扭曲開羅宣言、波茨坦公告及聯合國大會第2758號決議的史實和法理事實，惡意蒙蔽誤導國際視聽，企圖消滅我國主權；外交部表示，民主台灣與專制中國互不隸屬。

習近平7日赴俄羅斯訪問，行前在俄羅斯報發表名為「以史為鑒 共創未來」的文章批評美國，並提及台灣問題，指「台灣回歸中國」是二戰後國際秩序的重要組成部分，大陸終將統一。

外交部表示，1943年開羅宣言和波茨坦公告等具國際法效力文件均確認了中華民國對台灣的主權，而當時中華人民共和國根本尚不存在，何來所謂「都確認了中國對台灣的主權」？而中華人民共和國既未參與二戰的對日作戰，也未受邀參與舊金山和約，自然更沒有資格主張「戰後秩序的一部分」。

外交部指出，台灣、澎湖及其附屬島嶼在第二次世界大戰之後地位歸屬，已由開羅宣言、波茨坦公告、日本降伏文書及舊金山和約及1952年中日和約一系列法律文件獲得法律上的解決，而無論波茨坦公告、日本降伏文書、舊金山和約及中日和約均源自於開羅宣言載明台灣及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）應歸還中華民國的法律義務的實踐。

外交部重申，聯大第2758號決議全文既未提及台灣，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣及台灣人民；中國政府對該決議的曲解，不僅無視歷史事實，也違反國際法原則；中國及其領導人持續誤導國際社會接受中國所謂的「一中原則」並謬稱台灣是中華人民共和國的一部分及授權中國在聯合國體系代表台灣，均是圖謀從法理上消滅中華民國（台灣）是主權國家的客觀事實，以及抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利。

外交部呼籲，國際社會反對中國一再扭曲史實並錯誤詮釋該決議，企圖改變兩岸互不隸屬現狀的意圖，同時呼籲國際社會共同譴責中國再次公然挑釁及破壞現狀。

外交部表示，中華民國（台灣）是主權獨立國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分；民主台灣與專制中國互不隸屬是當前台海現狀，也是國際長期公認的客觀事實；唯有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，中華人民共和國無權置喙。

主權 外交部 舊金山

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