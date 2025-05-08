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國際旅費預算遭刪6成 邱泰源：WHA團恐少10專家

中央社／ 台北8日電

國民黨立委陳菁徽今天說，世界衛生大會（WHA）團應該邀國內醫學專家吸引國際互動。衛福部長邱泰源說，因國際旅費預算遭刪6成，今年團員恐少10名專家，會努力保持去年量能。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請邱泰源就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」、「澳洲進口豬腳驗出含萊克多巴胺，如何加強肉品食安查驗，讓民眾放心」進行專題報告並備質詢。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場。陳菁徽質詢指出，台灣有很多專家學者在國際上具有相當影響力，例如台中榮民總醫院名譽院長陳適安，因創建「台北方法」（Taipei Approach）解決心律不整問題，至少20個國家曾求他去當地教學。

陳菁徽指出，去年有瑞士的醫師告訴她，台灣若能請陳適安參與世衛行動團，「大家一定來聽演講，求之不得」；或是救治了1萬8000個病人、改變台灣肺腺癌指引的台大醫院外科部主任陳晉興，都應該邀請他們一同前往日內瓦。

邱泰源答詢表示，去年的世衛行動團是「要甚麼人才有甚麼人才」，今年也希望讓更多人參與，但因為國外旅費預算被刪了6成，因此今年WHA團至少少了10個可以邀請專家的名額，只能維持要去做國際外交的核心人員；衛福部仍會努力持續保持去年量能，若專家自己有經費可以加入隊伍，也很歡迎。

邱泰源會後接受媒體聯訪表示，核心的工作的人當然都要去，所以這次前往的蠻多會是各署署長，相信可以維持一定量能。不過，在國外會議或互動中，團隊若能包括研究、食品、醫政或心理健康等專家，是「越齊越好」。

邱泰源舉例，國家衛生研究院去年發揮很大的功能，然而國衛院今年就沒有經費可以前往日內瓦，或需要到處去募經費，「是比較可惜」，所以希望未來在國外「打仗」的資源真的要給充分，「不然搞不好連部長都要坐經濟艙」。

邱泰源說，雖然會觀看美國腳步，也要看國際局勢，但也要承認台灣醫療的水準，與國外的交流不能停，「很多的國家還是要跟台灣互動，我們不能放棄這個機會」。

WHA 邱泰源

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