外交部：全力爭取賴總統出席新教宗就職儀式

教宗方濟各逝世，梵蒂岡剛完成教宗葬禮，正舉行選出新教宗的樞密會議，外交部政務次長陳明祺今（8日）在立法院外交及國防委員會表示，全力爭取讓賴清德總統出席新教宗的就職儀式。

民進黨立委陳俊宇詢問中共對教廷施壓，要求梵蒂岡不得接受台灣代表參加教宗葬禮，陳明祺表示，「就我們來說，我們不是去感受到壓力的一方，而是梵蒂岡；我們很高興梵蒂岡能堅持，雖然教宗方濟各的喪禮對全球天主教徒和梵蒂岡來說都是很悲傷的事情，但他們在此時還是能基於台灣和梵蒂岡深厚友誼做出很好決定。」

陳明祺表示，外交部密切關注新教宗選舉，以及教廷後續的安排。

陳俊宇關切賴總統是否有機會親自參加新教宗就職儀式，陳明祺說，外交部與教廷保持良好溝通，我方人選由總統府決定，外交部會配合，並盡力爭取，完成總統所交付的使命；外交部也會全力爭取，讓賴總統能出席新教宗就職儀式。