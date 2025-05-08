快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

沈慶京捐210萬盼回復京華城樓地板面積 朱亞虎認行賄

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：全力爭取賴總統出席新教宗就職儀式

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
梵蒂岡正舉行選出新教宗的樞密會議。路透
梵蒂岡正舉行選出新教宗的樞密會議。路透

教宗方濟各逝世，梵蒂岡剛完成教宗葬禮，正舉行選出新教宗的樞密會議，外交部政務次長陳明祺今（8日）在立法院外交及國防委員會表示，全力爭取讓賴清德總統出席新教宗的就職儀式。

民進黨立委陳俊宇詢問中共對教廷施壓，要求梵蒂岡不得接受台灣代表參加教宗葬禮，陳明祺表示，「就我們來說，我們不是去感受到壓力的一方，而是梵蒂岡；我們很高興梵蒂岡能堅持，雖然教宗方濟各的喪禮對全球天主教徒和梵蒂岡來說都是很悲傷的事情，但他們在此時還是能基於台灣和梵蒂岡深厚友誼做出很好決定。」

陳明祺表示，外交部密切關注新教宗選舉，以及教廷後續的安排。

陳俊宇關切賴總統是否有機會親自參加新教宗就職儀式，陳明祺說，外交部與教廷保持良好溝通，我方人選由總統府決定，外交部會配合，並盡力爭取，完成總統所交付的使命；外交部也會全力爭取，讓賴總統能出席新教宗就職儀式。

外交部 教宗 梵蒂岡

延伸閱讀

客座評論：教宗方濟各的「慈悲外交」與中國遺產

教宗選舉登場 各國信徒媒體爭睹歷史時刻

來自菲律賓！「亞洲方濟各」塔格萊也是下任教宗熱門人選

方濟各才辭世…川普曬教宗服AI照挨轟！副手范斯急護航「玩笑而已」

相關新聞

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場...

卓榮泰承諾嘉義輕軌經費又想賴帳 林倩綺：誠信破產

嘉義輕軌藍線延宕近30年，行政院長卓榮泰6日在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，嘉義市長黃...

朱立倫拿希特勒類比賴清德 議員許淑華：顛倒是非

國民黨主席朱立倫昨批總統賴清德「是在做希特勒做的事。」遭到德國在台協會及以色列駐台辦事處公開聲明譴責，不當比喻。台北市民...

紀念歐戰勝利卻誤讀歷史 賴清德正在召喚戰爭

俄羅斯總統普亭5月7日在「俄羅斯和中國人文合作媒體論壇」致詞時表示，俄羅斯和中國必須毫不妥協地抵制篡改第二次世界大戰結果的企圖，以及遺忘納粹及其幫兇暴行的企圖。而賴清德上台後不遺餘力推動的台獨，以及他今天在史無前例地紀念歐戰結束茶會活動上所刻意扭曲的歷史，正是普亭所譴責的「篡改二戰結果」的企圖。...

【重磅快評】昨是今非 連希特勒都是「綠能你不能」

今天是第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，賴清德總統特別強調和平的重要，台灣卻出現大罷免遍地烽火、檢調大舉搜索國民黨地方...

公務員忠誠查核範圍、內容、頻次三方向精進 拚二周內完成

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰責成政務委員馬永成檢討公務員忠誠查核措施。調查局今天指出，將朝擴大查核範圍、內容及提升查核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。