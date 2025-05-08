賴總統：民主人權、自由市場 是人類該追求的真正文明

外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴皆出席。賴總統致詞表示，當年軸心國，現在都成為百分之百的民主國家，證明了唯有自由和民主，才能真正帶來國家的發展；回顧戰後一路走來的歷史，民主選舉、自由市場、尊重人權，才是人類該追求的真正文明形式。

賴總統表示，今天大家懷著肅穆的心情，與各國代表齊聚一堂，紀念二次世界大戰的歐戰勝利日，這不僅是台灣首次紀念歐戰，也象徵著與國際社會更緊密的連結。和平無價，戰爭沒有贏家。二戰無疑是人類史上傷亡最為慘重的戰爭；所帶來的傷痛，更是直到今日，仍有深遠的影響。

賴總統提到，80年前的今天，納粹的代表向同盟國投降，象徵著二戰歐陸戰場的告終，隨著同盟國把精力轉往太平洋戰場，在三個月後，太平洋戰場也宣告結束。歐戰的勝利，是這條漫漫長路結束的開始，也是人類展望戰後世界的起點。

賴總統指出，歐戰的勝利，更是仰賴所有國家的通力合作，今天的紀念活動，集結了17個國家及歐盟的代表，就是最好的證明。在此時此刻紀念歐戰的勝利，有三個極為重要的意義：

賴總統說，第一，二戰的勝利，奠基在人類社會團結起來，共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動。歷史告訴大家，無論用甚麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，而且必定失敗；團結捍衛家園與自由民主的夥伴，終將會獲得勝利。

賴總統表示，在不到一個月後，將迎來諾曼第大登陸的81周年。在諾曼第的空降與搶灘任務中，盟軍各國的部隊，在不同地點登陸，英勇奮戰。同盟國的合作及努力，以及占領區自由鬥士的犧牲，成功解放一度受到威權奴役的歐洲。這告訴大家，追求真正的和平，有賴守護自由民主的決心和努力，更要透過實力和團結來完成。

賴總統提到，第二，當年軸心國，現在都成為百分之百的民主國家，並且享有真正的和平與繁榮，得到世界的尊敬。這證明了，唯有自由和民主，才能真正帶來國家的發展，唯有尊重人性尊嚴，才能成為受到敬重的國家，而威權和侵略，只會帶來殺戮、悲劇、以及更多的不平等。

賴總統說，現在當大家回顧戰後一路走來的歷史，會發現民主選舉、自由市場、尊重人權，才是人類該追求的真正文明形式。這也代表自由民主的可貴之處，也是數千萬計的同盟國將士，遠渡重洋、踏上陌生的土地，為之奮戰浴血的理由。

賴總統引用美國前總統、時任同盟國遠征軍司令艾森豪將軍，在諾曼第大登陸前，所寫的信表示：「同盟國遠征部隊的士兵、水手和飛行員們：你們即將踏上偉大的征戰，我們已經為此、辛勤奮鬥了數個月。全世界的目光都注視著你們，而世界各地熱愛自由人們的希望和祈禱，也都將與你們同行。」

他指出，這段話，說明了為何要紀念歐戰，也再次提醒自由民主的可貴，需要靠實力，靠時時刻刻的警覺，才能牢牢守護。

賴總統強調，珍視和平，就不能坐視侵略！歐戰的爆發，固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心。歷史上的許多時刻，當時的人們曾經以為，讓侵略者嘗到一些甜頭，或許就可以帶來和平。

賴總統說，但二戰的慘痛經驗告訴大家，姑息只會讓侵略者食髓知味，並且膨脹更大的野心與自滿的利牙，繼續向前征服，直到民主的國家倒下、自由的火苗熄滅、直到不願卑躬屈膝的最後一人被消滅，他們才可能收手。

賴總統表示，二戰的全面爆發，來自對侵略者野心的輕忽，而二戰的成功，歸因於每一分反侵略、護家園的力量，都團結起來。歐戰結束後的80年，歷史傳達的意義無比明確。經過80年，當前台灣與參加歐戰的許多民主國家，共享同樣的價值、也面臨相似的挑戰。

賴總統指出，台灣與歐洲，正共同面對新極權集團的威脅，共同經歷攸關通訊與網路安全、鋪設數十年的海底電纜，會遭到刻意的破壞；攸關民主健全發展的選舉，會受到各種境外錯假資訊的干擾，在社會製造刻意的對立；對既有國際規則、自由開放的公平市場，種種灰色地帶的侵擾、施壓與傾銷。

賴總統提醒，當紀念歐戰帶來的和平時，絕對不能忘記歷史的教訓。全世界熱愛自由的人們與國家，在此時此刻，務必要一起合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，就緊密團結起來，讓侵略者的野心毫無可趁之機、讓世世代代，都能繼續享有當前的生活、保有人性尊嚴與價值。

賴總統認為，現在就是最好的時機、也是最好的時刻。他相信，只要大家通力合作，一定可以用實力，帶來恆久且真確的和平；只要團結一致，一定可以用自由，照亮廣大且無垠的世界；只要堅守立場，絕對可以守護習以為常的生活、賴以為生的家園、以及每一個熱愛自由民主的人們。大家一起加油，「From VE Day to Every Day」。