朱立倫批賴總統如希特勒 政院：比喻非常不恰當

今天是二戰歐戰勝利80周年，國民黨主席朱立倫昨批評賴總統如同希特勒，遭德國在台協會發文呼籲別為政治扭曲歷史。行政院發言人李慧芝今在行政院會後記者會上表示，此比喻非常不恰當，檢調單位依法偵辦及調查刑事犯罪，無法類比成針對特定種族的大規模屠殺。

外交部歐洲司副司長林主恩補充，納粹是德國歷史上沉痛的一頁，納粹偏狹意識形態與行為，造成大屠殺跟種族滅絕，這種歷史悲劇已被包含台灣在內的多數國家厭惡跟唾棄，外交部也嚴正譴責納粹暴行。

林主恩說，德國在台協會已透過公開說明，呼籲各界共同省思、杜絕獨裁跟極權，並珍惜得來不易的民主。部分國家駐台機構也轉發這樣的說明，外交部予以尊重。

行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆表示，當前的全球民主正面臨嚴峻挑戰，許多國家的威權勢力正重新影響目前政治跟社會，全球自由度更連續19年下滑，各國都注意到，隨著民主人權的論述跟轉型正義主流化，可能會被挪用或扭曲事實，用來美化自身作為，甚至作為戰爭理由，不可不慎。

賴俊兆指出，傷痛不應該被當作攻防語言，民族或國家曾經經歷的歷史傷痛，不管是威權統治、殖民統治或戰爭衝突，都有他的特殊性，也有獨特的成因跟待解課題，不應該被輕易挪用，輕忽歷史的複雜性，希望各界能同理，尊重他人的歷史。

賴俊兆表示，行政院近期也核定轉型正義階段的策進重點方案，其中包含還原歷史真相、省思歷史記憶、強化民主韌性，這些都是未來轉型正義的工程重要目標，會與各界一同努力，持續平復我國的傷痕。