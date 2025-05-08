朝野協商核三廠重啟運轉 環團批藍白亂搞全民擔

核三廠將於5月17日除役關廠。國民黨、民眾黨推動「核子反應器設施管制法第6條修正案」，為老舊核電廠鬆綁換照期限並重啟運轉，擬於今下午進行政黨協商，揚言要趕在核三除役前完成三讀通過，全國廢核行動平台今召開記者會，怒批藍白兩黨草率修法，罔顧核安風險，應立即停止將台灣2300萬人的安全作為政治籌碼，否則將激起民間強力反制，付出政治代價。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，依規定，運轉執照有效期間最長40年，期滿未依規定換發執照者不得繼續運轉。無論修法是否通過，今年5月17日核三廠都必須停止運轉，這一點是無法改變的，國際上至今尚未有停機除役後重啟的案例，台灣目前也無法律可循。

她批評，藍白兩黨為政治惡鬥，試圖強行於下周修法表決開放核電廠可於屆期後「任何時間」提出運轉申請，甚至無須安全審查即自動延長運轉20至60年，這種違反國際標準、漠視核安程序的立法簡直亂搞。不但不嚴謹考量立法是否具備可執行性，更未針對核電廠的設備老化、耐震強度、核廢料處置與戰爭風險提出任何實質因應措施，誤導大眾核電可輕易重啟，罔顧核安風險。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，目前立院累計14個修法版本，幾乎全數聚焦於放寬門檻，但內容彼此矛盾混亂，沒有實質審查就要匆促送交院會表決，對於藍白不顧核安及實務上的可行性，聯手惡修「核子反應器管制法」，環盟除予以嚴正譴責外，更建議行政院基於此項修法「欠缺實質討論，違反民主原則及背棄世代正義」移請立法院覆議。

他說，換發運轉執照僅是核能電廠再運轉的條件之一，而「再運轉」需要大量繁瑣的準備工作，包括整體安全檢測、設備盤點、核安會審查等。以核一廠為例，過去曾申請換發運轉執照，核安審查長達38個月未有結論，根本不是短期可完成的審查。提醒執政黨，應該以顧核安為前提就「再運轉」的是否可行作出完整的評估，並及時對社會作說明，以免被藍白甩鍋「執政無能」。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，核三廠運轉40年，設備老化問題日益嚴重，尤其是反應爐的壓力容器等關鍵設備，長期受到輻射影響卻無法更換，若重啟將面臨極高的安全風險。尤其核三的地質風險更是不能忽視，根據台電的地質調查報告，核三廠東側緊鄰恆春活動斷層，若發生地震，最大的地表加速度可能達超過核三廠目前的耐震強度。從地方的觀點來看，重啟核三不僅是技術問題，更是社會正義與安全的問題。