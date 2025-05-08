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美國務院下架美台關係網頁 外交部：並非針對台灣

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國國務院下架其官網包含台灣在內華府與各國家及地區關係現況頁面。路透
美國國務院下架其官網包含台灣在內華府與各國家及地區關係現況頁面。路透

美國國務院下架其官網包含台灣在內華府與各國家及地區關係現況頁面，外交部北美司副司長焦國祐在立法院外交及國防委員會備詢指出，下架已經好幾周，外交部已透過美國在台協會（AIT）與駐美代表處了解，美方並非針對台灣；至於未來華府形容美台關係的內容是否更新，外交部還在了解。

美國國務院2月調整美台關係現況，刪除美國長年「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，國務院同樣在2月更新對中關係現況，如今相關頁面都下架。

焦國祐應民進黨立委王定宇質詢時答覆，這情形已經好幾周，外交部透過AIT和駐美代表處了解，美方稱並非針對台灣，而是全面性辦理，將一百多個國家頁面全面下架，其中美國針對很多國家，已經兩年多沒更新訊息，華府正在全面檢視再重新上架。

王定宇追問，未來國務院重新上架相關網頁時，對美台關係的描述是否變動，焦國祐說，這還要了解。

台美關係 外交部

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