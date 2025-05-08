快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

沈慶京捐210萬盼回復京華城樓地板面積 朱亞虎認行賄

遭指刪預算 林思銘：客委會預算比去年多2億元

中央社／ 台北8日電

客委會發文指國民黨客家立委支持刪減、凍結客委會預算。國民黨立委林思銘今天表示，客委會今年預算較去年增加新台幣2.32億元，客委會主委古秀妃也公開承認。古秀妃如果想自降格調當綠營側翼網軍，辭職下台才真的適才適所。

客委會7日在臉書粉絲團發文指出，國民黨立委林思銘、徐欣瑩、邱鎮軍等桃竹苗地區客籍委員，未於公開場合為客家預算發聲，並支持統一刪減與凍結客委會預算。最終，客委會今年度預算遭刪減約新台幣1.9億元，另凍結業務費30%。

客委會表示，尊重國會預算審查職權，但文化預算應基於專業與族群需求審議，不應於協商中反覆翻案，甚至遭扭曲為政治攻防工具，也不應為個人所需透過資訊落差操作片面錯假訊息。

林思銘今天透過新聞稿表示，客委會公開發文指責竹苗客家立委，沒有強力維護客委會預算，企圖想把施政不力的責任，甩鍋客家立委。他只能說，請客委會主委古秀妃把心思放在如何維護客家權益、發揚客家文化、客語世代傳承，否則更適合當民進黨客家部主任，而不是客委會主委。

林思銘指出，在院會預算審查時，客委會的預算僅刪減300萬元，占預算總額0.07%，減列原因是客語傳播行銷計畫已含媒體宣導費，預算重複編列。另外有凍結5億2000萬元，則是業務費凍結30%（4億1640萬元），並非所謂「削減5億元」。

林思銘表示，凍結預算與刪減預算完全不同概念，預算凍結是立法院履行監督職責的必要作為，民進黨過去在野時，也經常使用凍結預算作為監督政府的手段，請執政黨不要一再雙標。

林思銘指出，古秀妃日前在立法院備詢時曾公開承認今年預算比去年增加4億多元，但經主計總處計算統刪比率後，刪減1.9億元，法定預算數高達41億8000萬元，比去年法定預算39.48億元，仍足足增加2.32億元，這是公開且不爭的事實。

林思銘表示，如果古秀妃這麼關心預算，為何4月22日行政院長卓榮泰指示所有預算解凍報告全數送到立法院待審，客委會卻拖到5月初才將解凍案送至立法院要求解凍，客委會真的是缺預算，還是缺乏行政執行能力。

林思銘指出，客委會在民進黨發動全台大惡罷二階連署之際，不僅批評立委監督，還大動作發文指責抹黑客家立委沒有全部護航，古秀妃忘了自己是客委會主委，如果想自降格調當側翼網軍，辭職下台才真的適才適所。客委會是客家人的客委會，不是民進黨的鬥爭工具，請古秀妃認清角色。

客委會 林思銘

延伸閱讀

罷免二階連署書達2萬6414份過關 林思銘：堅定迎戰

客委會點名竹苗立委未替預算發聲 林思銘：想當側翼就下台

罷免案達二階 林思銘呼籲堅持民主、向惡罷說「不」

影／林思銘、徐欣瑩罷免連署最後衝刺 客家團體籲全力參與

相關新聞

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場...

卓榮泰承諾嘉義輕軌經費又想賴帳 林倩綺：誠信破產

嘉義輕軌藍線延宕近30年，行政院長卓榮泰6日在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，嘉義市長黃...

朱立倫拿希特勒類比賴清德 議員許淑華：顛倒是非

國民黨主席朱立倫昨批總統賴清德「是在做希特勒做的事。」遭到德國在台協會及以色列駐台辦事處公開聲明譴責，不當比喻。台北市民...

紀念歐戰勝利卻誤讀歷史 賴清德正在召喚戰爭

俄羅斯總統普亭5月7日在「俄羅斯和中國人文合作媒體論壇」致詞時表示，俄羅斯和中國必須毫不妥協地抵制篡改第二次世界大戰結果的企圖，以及遺忘納粹及其幫兇暴行的企圖。而賴清德上台後不遺餘力推動的台獨，以及他今天在史無前例地紀念歐戰結束茶會活動上所刻意扭曲的歷史，正是普亭所譴責的「篡改二戰結果」的企圖。...

【重磅快評】昨是今非 連希特勒都是「綠能你不能」

今天是第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，賴清德總統特別強調和平的重要，台灣卻出現大罷免遍地烽火、檢調大舉搜索國民黨地方...

公務員忠誠查核範圍、內容、頻次三方向精進 拚二周內完成

近期共諜案頻傳，行政院長卓榮泰責成政務委員馬永成檢討公務員忠誠查核措施。調查局今天指出，將朝擴大查核範圍、內容及提升查核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。