快訊

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

衝進日本小學校園致5名教職員受傷 嫌犯疑為家長友人

彰化市即將沸騰 白沙屯媽祖「粉紅超跑」下午進市區、傍晚可到台中

影／政院拍板「兒童托育服務法」草案 聚焦5大重點

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
衛福部次長周志浩上午出席行政院會後記者會，說明此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。記者蘇健忠／攝影
衛福部次長周志浩上午出席行政院會後記者會，說明此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。記者蘇健忠／攝影

行政院發言人李慧芝、衛福部次長周志浩、數位部次長林宜敬等人一起出席行政院會後記者會，李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話，行政院會今拍板「兒童托育服務法」草案，此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。

為推動我國資安防護策略，行政院國家資通安全會報將發布第七期國家資通安全發展方案（114年至117年），將以政府、產業、人才等三個要素，從政府擴大資安產業規模，與產業共同培育資安人才，續由廠商提升資安產品防護效能，以及培育後之人才再投入至政府及產業，透過正向循環與鏈結，構建全面的資安防護體系。因此第七期方案主要目標即為強化全社會防禦韌性、擴大資安市場的需求、提升全民資安意識並透過AI建立主動防禦機制，以建構信賴安全之數位社會。

第七期國家資通安全發展方案依據賴總統「國家希望工程」施政目標，以及扣合「國家資通安全戰略2025」，相關政府機關依據方案擬定各項計畫，並務實編列預算支應，以打造「建構信賴安全之數位社會」為願景，並透由「全社會資安防禦」、「提升關鍵基礎設施資安韌性」、「壯大我國資安產業」及「AI新興資安科技應用與合作」等四大策略及12項具體措施，由中央各部會及地方政府，共同推動資安防護，以發揮國家整體資安聯防綜效。

衛福部次長周志浩（左起）、行政院發言人李慧芝、、數位部次長林宜敬等人一起出席行政院會後記者會，李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話，行政院會今拍板「兒童托育服務法」草案，此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。記者蘇健忠／攝影
衛福部次長周志浩（左起）、行政院發言人李慧芝、、數位部次長林宜敬等人一起出席行政院會後記者會，李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話，行政院會今拍板「兒童托育服務法」草案，此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。記者蘇健忠／攝影
數位部次長林宜敬上午出席行政院會後記者會，說明行政院國家資通安全會報將發布第七期國家資通安全發展方案（114年至117年），將以政府、產業、人才等三個要素，從政府擴大資安產業規模，與產業共同培育資安人才，續由廠商提升資安產品防護效能，以及培育後之人才再投入至政府及產業，透過正向循環與鏈結，構建全面的資安防護體系。因此第七期方案主要目標即為強化全社會防禦韌性、擴大資安市場的需求、提升全民資安意識並透過AI建立主動防禦機制，以建構信賴安全之數位社會。記者蘇健忠／攝影
數位部次長林宜敬上午出席行政院會後記者會，說明行政院國家資通安全會報將發布第七期國家資通安全發展方案（114年至117年），將以政府、產業、人才等三個要素，從政府擴大資安產業規模，與產業共同培育資安人才，續由廠商提升資安產品防護效能，以及培育後之人才再投入至政府及產業，透過正向循環與鏈結，構建全面的資安防護體系。因此第七期方案主要目標即為強化全社會防禦韌性、擴大資安市場的需求、提升全民資安意識並透過AI建立主動防禦機制，以建構信賴安全之數位社會。記者蘇健忠／攝影

托育 行政院

延伸閱讀

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

傳出內閣520要換血 政院駁斥錯誤消息、內容純屬臆測

政院：總預算解凍數量多、條件高 相當難處理

藍轟文化部簡訊坐實卓揆擋解凍案 政院喊肉搜發文者不妥

相關新聞

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場...

卓榮泰承諾嘉義輕軌經費又想賴帳 林倩綺：誠信破產

嘉義輕軌藍線延宕近30年，行政院長卓榮泰6日在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，嘉義市長黃...

外交部：全力爭取賴總統出席新教宗就職儀式

教宗方濟各逝世，梵蒂岡剛完成教宗葬禮，正舉行選出新教宗的樞密會議，外交部政務次長陳明祺今（8日）在立法院外交及國防委員會...

駕駛人罰鍰再提高 「只會拿錢」能擺脫行人地獄？

為擺脫「行人地獄」罵名，交通部再修法祭出重罰，新規最快6月上路。近日一名網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這種方式往民眾身上拿錢」，質疑政府漠視行人違規亂象。交通部小編也回嗆，「難道你開車、騎車會被行人撞死？」引發熱議。

朝野協商核三廠重啟運轉 環團批藍白亂搞全民擔

核三廠將於5月17日除役關廠。國民黨、民眾黨推動「核子反應器設施管制法第6條修正案」，為老舊核電廠鬆綁換照期限並重啟運轉...

朱立倫批賴總統如希特勒 政院：比喻非常不恰當

今天是二戰歐戰勝利80周年，國民黨主席朱立倫昨批評賴總統如同希特勒，遭德國在台協會發文呼籲別為政治扭曲歷史。行政院發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。