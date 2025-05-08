影／政院拍板「兒童托育服務法」草案 聚焦5大重點

行政院發言人李慧芝、衛福部次長周志浩、數位部次長林宜敬等人一起出席行政院會後記者會，李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話，行政院會今拍板「兒童托育服務法」草案，此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。

為推動我國資安防護策略，行政院國家資通安全會報將發布第七期國家資通安全發展方案（114年至117年），將以政府、產業、人才等三個要素，從政府擴大資安產業規模，與產業共同培育資安人才，續由廠商提升資安產品防護效能，以及培育後之人才再投入至政府及產業，透過正向循環與鏈結，構建全面的資安防護體系。因此第七期方案主要目標即為強化全社會防禦韌性、擴大資安市場的需求、提升全民資安意識並透過AI建立主動防禦機制，以建構信賴安全之數位社會。