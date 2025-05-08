影／政院拍板「兒童托育服務法」草案 聚焦5大重點
行政院發言人李慧芝、衛福部次長周志浩、數位部次長林宜敬等人一起出席行政院會後記者會，李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話，行政院會今拍板「兒童托育服務法」草案，此次「兒童托育服務法」共6章78條，聚焦提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源5大重點。
為推動我國資安防護策略，行政院國家資通安全會報將發布第七期國家資通安全發展方案（114年至117年），將以政府、產業、人才等三個要素，從政府擴大資安產業規模，與產業共同培育資安人才，續由廠商提升資安產品防護效能，以及培育後之人才再投入至政府及產業，透過正向循環與鏈結，構建全面的資安防護體系。因此第七期方案主要目標即為強化全社會防禦韌性、擴大資安市場的需求、提升全民資安意識並透過AI建立主動防禦機制，以建構信賴安全之數位社會。
第七期國家資通安全發展方案依據賴總統「國家希望工程」施政目標，以及扣合「國家資通安全戰略2025」，相關政府機關依據方案擬定各項計畫，並務實編列預算支應，以打造「建構信賴安全之數位社會」為願景，並透由「全社會資安防禦」、「提升關鍵基礎設施資安韌性」、「壯大我國資安產業」及「AI新興資安科技應用與合作」等四大策略及12項具體措施，由中央各部會及地方政府，共同推動資安防護，以發揮國家整體資安聯防綜效。
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