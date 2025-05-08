賴清德稱中國為境外敵對勢力 吳思瑤：符合社會期待

賴清德總統日前接受「財訊」專訪時表示，他不得已、也不得不根據「反滲透法」將中國定位為境外敵對勢力。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴總統的陳述是基於事實、依據法制，也符合社會多數期待。

賴總統指出，將中國定位為境外敵對勢力，才有辦法讓國人了解情勢，國家體制才有辦法根據這方向調整，目的是確保國家安全、社會安定，還有台灣人民可以長治久安。

吳思瑤說，賴總統是台灣的民選總統，基於事實與根據法制做出必要作為，把中國定位為境外敵對勢力。依據的事實就是共機、共艦不斷侵擾台灣，且中國無孔不入、無所不在的統戰，乃至於各式的威嚇，一直都在影響台灣的安全以及和平。

吳思瑤也說，台灣是法治國家，根據立法院三讀通過的反滲透法，在境外對台灣以非和平的方式進行各項的侵略意圖，就符合境外敵對勢力定義。賴總統基於事實、依據法制做這樣的陳述，且總統領導國家、治理台灣，需要保衛台灣的安全，賴總統的說法符合社會多數期待。