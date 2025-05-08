快訊

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

衝進日本小學校園致5名教職員受傷 嫌犯疑為家長友人

彰化市即將沸騰 白沙屯媽祖「粉紅超跑」下午進市區、傍晚可到台中

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德稱中國為境外敵對勢力 吳思瑤：符合社會期待

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團案市長吳思瑤。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團案市長吳思瑤。記者蔡晉宇／攝影

賴清德總統日前接受「財訊」專訪時表示，他不得已、也不得不根據「反滲透法」將中國定位為境外敵對勢力。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴總統的陳述是基於事實、依據法制，也符合社會多數期待。

賴總統指出，將中國定位為境外敵對勢力，才有辦法讓國人了解情勢，國家體制才有辦法根據這方向調整，目的是確保國家安全、社會安定，還有台灣人民可以長治久安。

吳思瑤說，賴總統是台灣的民選總統，基於事實與根據法制做出必要作為，把中國定位為境外敵對勢力。依據的事實就是共機、共艦不斷侵擾台灣，且中國無孔不入、無所不在的統戰，乃至於各式的威嚇，一直都在影響台灣的安全以及和平。

吳思瑤也說，台灣是法治國家，根據立法院三讀通過的反滲透法，在境外對台灣以非和平的方式進行各項的侵略意圖，就符合境外敵對勢力定義。賴總統基於事實、依據法制做這樣的陳述，且總統領導國家、治理台灣，需要保衛台灣的安全，賴總統的說法符合社會多數期待。

吳思瑤 賴清德

延伸閱讀

影／出席歐戰勝利紀念茶會 賴清德：追求和平要透過實力和團結完成

賴清德歐戰勝利演說 王鴻薇：國民黨二戰貢獻不容抹煞

賴清德紀念歐戰淡化「抗戰」 李彥秀：為綠營史觀服務

影／朱立倫指賴清德如希特勒 吳思瑤：觸犯歐洲國家紅線

相關新聞

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場...

卓榮泰承諾嘉義輕軌經費又想賴帳 林倩綺：誠信破產

嘉義輕軌藍線延宕近30年，行政院長卓榮泰6日在立法院備詢時表示「工程款372億由中央負擔，地方僅負責用地費」，嘉義市長黃...

外交部：全力爭取賴總統出席新教宗就職儀式

教宗方濟各逝世，梵蒂岡剛完成教宗葬禮，正舉行選出新教宗的樞密會議，外交部政務次長陳明祺今（8日）在立法院外交及國防委員會...

駕駛人罰鍰再提高 「只會拿錢」能擺脫行人地獄？

為擺脫「行人地獄」罵名，交通部再修法祭出重罰，新規最快6月上路。近日一名網友在交通部臉書粉專留言，批「不要只想用這種方式往民眾身上拿錢」，質疑政府漠視行人違規亂象。交通部小編也回嗆，「難道你開車、騎車會被行人撞死？」引發熱議。

朝野協商核三廠重啟運轉 環團批藍白亂搞全民擔

核三廠將於5月17日除役關廠。國民黨、民眾黨推動「核子反應器設施管制法第6條修正案」，為老舊核電廠鬆綁換照期限並重啟運轉...

朱立倫批賴總統如希特勒 政院：比喻非常不恰當

今天是二戰歐戰勝利80周年，國民黨主席朱立倫昨批評賴總統如同希特勒，遭德國在台協會發文呼籲別為政治扭曲歷史。行政院發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。