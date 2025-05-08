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不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（中）今天主持行政院會後記者會。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝（中）今天主持行政院會後記者會。記者黃婉婷／攝影

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」11日至14日將於馬里蘭州登場，傳出行政院副院長鄭麗君受美方力邀將率團前往。不過，行政院今天透露，鄭麗君因談判工作繁忙，改由行政院秘書長龔明鑫率團參與，盼深化台美產業及科技合作。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，鄭麗君原規劃率團參加投資高峰會，但因鄭麗君帶領的台灣政府關稅談判團隊5月初已就對等關稅等經貿議題與美國進行實體磋商，雙方也同意近期持續討論各項議題，現在正積極推進後續談判工作中。

李慧芝指出，目前談判工作相當繁忙，因此今年高峰會將由龔明鑫率團參加，希望進一步深化台美產業及科技合作，拓展我國產業的全球佈局。

媒體追問，美方近期將宣布半導體課稅政策，政院是否有預估範圍或預備作為。李慧芝解釋，據「美國貿易擴張法」第232條款所發起的半導體產業調查，近期已提出我方意見書，清楚表達我方主張，行政院4月24日亦提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，盼立法院支持，共同作為產業及國家安全的後盾。

美國 行政院 鄭麗君 龔明鑫

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